Владельцы компаний по подбору персонала во Флориде предстали перед судом по обвинениям в налоговом и иммиграционном мошенничестве и отмывании денег, в случае признания вины каждому обвиняемому грозит до 35 лет тюремного заключения.

Согласно информации Департамента юстиции США, двое граждан Украины впервые предстали перед судом 23 сентября по новому обвинительному заключению, вынесенному федеральным большим жюри в Майами, обвиняющим их в преступлениях, связанных с компаниями по подбору персонала, которыми они управляли во Флориде. Двое мужчин были экстрадированы из Таиланда в США на прошлой неделе.

Согласно обвинительному заключению, в период с августа 2007 года по июль 2021 года Олег Олийнык, Александр Юрчик и другие владели и управляли рядом компаний по подбору персонала в Южной Флориде, включая Paradise Choice LLC, Paradise Choice Cleaning LLC, Tropical City Services LLC и Tropical City Group LLC. Через эти компании обвиняемые содействовали трудоустройству в индустрии гостеприимства иностранцев-нерезидентов, которым не имели разрешения на работу в США.

Также Олийнык и Юрчик предположительно сговорились обмануть IRS – они не удерживая социальное обеспечение, Medicare и подоходный налог с зарплат этих работников, а также организуя подачу в IRS ложных корпоративных налоговых деклараций для своих компаний.

Оба обвиняемых были обвинены в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов (грозит максимальное наказание в виде 5 лет тюремного заключения), сговоре с целью укрытия нерезидентов-иностранцев и принуждения их остаться в стране (максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения) и сговоре с целью отмывания денег (максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения). Каждый пункт обвинения также предусматривает возможность штрафа и освобождения под надзор после отбытия назначенного тюремного заключения.