В Сакраменто мотоциклист погиб в результате столкновения с легковым автомобилем, сообщает ABC.

Вечером в воскресенье, 6 апреля, в районе Ранчо Кордова (Сакраменто) произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мотоциклист.

По предварительным данным, мотоцикл столкнулся с автомобилем Nissan Altima. Мотоциклист был найден без сознания, и ему сразу начали оказывать первую помощь, включая проведение сердечно-лёгочной реанимации. Пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии, однако спасти его не удалось. Вскоре врачи констатировали смерть.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в офисе коронера округа Сакраменто, погибшим оказался 32-летний житель города Роман Кузьминский.

Водитель автомобиля Nissan Altima получил незначительные травмы. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Представители офиса шерифа округа Сакраменто сообщили, что по завершении лечения водитель будет арестован по подозрению в вождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.