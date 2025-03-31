Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что ему не понравились слова российского президента Владимира Путина о том, что Украину необходимо передать под внешнее управление под эгидой ООН.

28 марта, разговаривая с моряками на подводной лодке “Архангельск”, Путин заявил, что в Украине нет легитимной власти и что Украину следовало бы передать под внешнее управление, в том числе Россией и ее союзниками, чтобы провести там выборы. В интервью американскому телеканалу NBC Дональд Трамп заявил, что был “очень зол” и “взбешен” этими словами Путина. Он также пригрозил Кремлю последствиями за срыв его усилий по достижению мирного урегулирования войны в Украине – введением вторичных санкций на российскую нефть.

Эти санкции будут означать, что США не будут вести бизнес со всеми странами, которые будут покупать российскую нефть. Трамп анонсировал новый разговор с Путиным в начале апреля.

Срок, который Трамп отвел на подписание сделки о прекращении огня, по его словам, составляет один месяц.

“Это психологический дедлайн. Если я почувствую, что нас водят за нос, мне это не понравится”, – сказал он.

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