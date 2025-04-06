Трансгендеров арестовывают за неправильное, с точки зрения законодателей, использование общественных туалетов

После начала второго президентского срока Дональда Трампа в США всё чаще вводятся меры, ограничивающие права ЛГБТК+ сообщества. К таким мерам относятся закрытие ряда медицинских программ и решений, принятых новой администрацией в отношении представителей сексуальных и гендерных меньшинств.

Законодатели в некоторых штатах пошли дальше: один из недавних ярких инцидентов произошел в Таллахасси, в столице Флориды. Молодую трансгендерную девушку Марси Рейнтген задержали за то, что она 19 марта зашла в женский туалет в Капитолии штата. Ей предъявили обвинение в административном правонарушении, за которое может грозить до двух месяцев лишения свободы. Это первый случай применения нового закона на практике. Сейчас девушка освобождена из временного задержания, ей предстоит предстать перед судом в мае.

Как сообщает местная пресса, Марси Рейнтген навещала своих бабушку и дедушку; во время своего визита она решила написать письмо законодателям Флориды, сообщив им о своем плане устроить акт гражданского неповиновения – зайти в общественный туалет, не соответствующий ее полу, назначенному при рождении.

Подобные ограничения действуют более чем в 14 штатах — Айове, Айдахо, Алабаме, Арканзасе, Канзасе, Кентукки, Монтане, Миссисипи, Огайо, Оклахоме, Северной Каролине, Северной Дакоте, Теннесси, Юте, Флориде, трансгендерным людям запрещено посещать общественные туалеты, если их пол отличается от указанного в свидетельстве о рождении. Однако лишь во Флориде и Юте за такие действия предусмотрена уголовная ответственность. В Монтане аналогичный закон был недавно временно приостановлен по решению суда.

Тем временем ЛГБТК+ активисты продолжают борьбу за свои права — они организовывают публичные выступления и протесты. Одна из подобных акций прошла 7 марта 2025 года в штате Ют: через несколько дней после того, как местные власти запретили размещать флаги Pride в школах и государственных зданиях, протестующие пришли к Капитолию штата и развернули огромный радужный флаг.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship