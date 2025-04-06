5 апреля США охватила масштабная волна протестов — от ледяного Нома на Аляске, всего в 80 км от российской границы, до солнечного Майами во Флориде. В каждом из 50 штатов прошли демонстрации, ставшие самыми массовыми за последние годы.

Более 1200 акций по всей стране объединили свыше 150 организаций — от правозащитников, профсоюзов и ЛГБТК+ активистов до ветеранов и сторонников реформ. Все они вышли на улицы под общим лозунгом “Hands Off!” (“Руки прочь!”), выражая протест против политики 47-го президента США Дональда Трампа.

Среди главных требований — защита демократии, свободы слова, здравоохранения, образования и прав человека. Протестующие также осудили вмешательство США во внутренние дела соседних стран, в частности — Мексики и Канады.

С раннего утра митингующие собирались по всей стране, и уже к полудню улицы Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, Сиэтла, Атланты и других городов были заполнены людьми с плакатами: “Руки прочь от медицины!”, “Не трогайте выборы!”, “Свобода не продаётся тарифами!”

В это время Дональд Трамп находился в своём гольф-клубе в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида. Он провёл день на площадке, не комментируя происходящее.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship