Вчера во время полета на борту Air Force One президент Дональд Трамп продемонстрировал золотую карту на 5 миллионов долларов.

Трамп с гордостью показал журналистам золотую карточку, по размеру немного больше, чем банковская карточка, которую он назвал картой Трампа. К слову, на карточке золотого цвета изображено его фото, взятое, похоже, из уголовного дела. Аналогичный портрет висит в Овальном кабинете.

Отвечая на вопросы журналистов о том, кто первый покупатель карты, президент сказал: “Я”, добавив, что их выпуск начнется менее, чем через 2 недели.

Ранее администрация Трампа заявила о продаже 1 000 «золотых виз» от Трампа. Эта инициатива Трампа призвана заменить существующую визу EB-5, которая дает вид на жительство в США инвесторам, потратившим около 1 миллиона долларов на компанию, в которой работают не менее 10 человек.