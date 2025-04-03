В Калифорнии цветные женщины сталкиваются с неравенством на работе

Отчет: даже в либеральной Калифорнии существует неравенство на рабочем месте для цветных женщин

Новый отчет раскрывает тревожные проблемы неравенства на рабочем месте для чернокожих женщин в Калифорнии — невидимый труд, видимая борьба: пересечение расы, пола и равенства на рабочем месте для чернокожих женщин в Калифорнии.

Новый отчет Института коллективного расширения прав и возможностей чернокожих женщин Калифорнии (CABWCEI) дает критический анализ жизненного опыта чернокожих женщин на рабочем месте. Отчет «Невидимый труд, видимая борьба: пересечение расы, пола и равенства на рабочем месте для чернокожих женщин в Калифорнии», опубликованный в марте, основан на исследовании, проведенном EVITARUS, фирмой по исследованию общественного мнения и стратегическому консалтингу, которая опросила 452 работающих чернокожих женщин по всей Калифорнии в декабре 2024 года. В отчете раскрываются пять основных барьеров на пути к равенству на рабочем месте — от системной дискриминации до расовых стандартов красоты, и представлены срочные политические рекомендации для стимулирования преобразующих изменений.

Ситуацию обсудили приглашенные спикеры на брифинге American Community Media – ACOM (бывш. Ethnic Media Services, EMS) 3 марта.

В Калифорнии проживает более 1,1 миллиона чернокожих женщин, что делает ее пятым штатом в стране по этому показателю, и составляет 6,7% от общей численности населения штата.

“Все еще существуют системные барьеры, ограничивающие возможности для чернокожих женщин и это неравенство, которое затрудняет поддержание экономической стабильности, существует на стыке расы и пола,” — сказала Келли Тодд Гриффин, президент и генеральный директор CBWCEI.

Новый отчет основан на результатах аналогичного опроса, проведенного в августе 2023 года среди 1258 чернокожих женщин-избирательниц Калифорнии, который показал, что две из пяти сообщили, что им “сложно оплачивать основные расходы”, и заявили, что “расизм и дискриминация ограничивают их доход и заработок”. Среди чернокожих женщин-избирательниц 8 из 10 сообщили, что “главной проблемой является дискриминация или плохое обращение из-за их расы или пола”.

“Первое, что нам нужно укрепить, — это равенство заработной платы, которого мы не сможем достичь, если не займемся рабочей средой, тем, как дискриминация может повлиять на экономическую мобильность,” — сказала Келли Тодд Гриффин.

Чернокожие женщины в Калифорнии получали $60 000 общего дохода по сравнению с $90 000, которые получали белые мужчины по состоянию на 2023 год. Согласно анализу данных переписи населения, проведенному Калифорнийским бюджетным центром, этот разрыв в заработной плате, как ожидается, не сократится до 2121 года.

“Еще более серьезные уникальные проблемы существуют для чернокожих матерей-одиночек, которые зарабатывают меньше всех,” — сказала исследователь CBWCEI доктор Шарон Уче. “В среднем $53 000 общего дохода. Поскольку 67% чернокожих домохозяйств в Калифорнии возглавляют матери-одиночки, наибольшие расходы касаются ухода за детьми, поэтому рассмотрение жалоб на дискриминацию со стороны штата имеют решающее значение для улучшения качества их жизни.”

Хотя указ президента Трампа, изданный в январе прошлого года, отменил директивы о разнообразии, равенстве и инклюзивности (DEI) и позитивных действиях на федеральном уровне, Закон Калифорнии о справедливом трудоустройстве и жилье по-прежнему предотвращает дискриминацию на работе по признаку расы, цвета кожи, происхождения, национального происхождения и пола, а Департамент гражданских прав Калифорнии имеет право подать в суд в связи с жалобами на дискриминацию на рабочем месте, которые не были рассмотрены.

“Тем не менее, новый отчет CBWCEI показывает, что, хотя большинство чернокожих женщин в рабочей силе Калифорнии могут найти хотя бы некоторое чувство удовлетворения и личного удовлетворения в своей работе, лишь немногие скажут, что они очень довольны,” — сказал доктор Шакари Байерли, управляющий партнер EVITARUS. “Поскольку большинство сталкиваются со значительными препятствиями для продвижения по службе, они считают, что их вклад недооценен.”

Хотя 59% респондентов сообщили, что они, по крайней мере, в некоторой степени удовлетворены своей текущей работой, 38% заявили, что они не удовлетворены. Более того, 57% — почти 3 из 5 чернокожих женщин — заявили, что “сталкивались с расизмом и/или дискриминацией на работе”.

Почти треть чернокожих женщин, или 32%, получили негативный комментарий от руководителя, причем 81% заявили, что это было необоснованно; раса или этническая принадлежность были названы в качестве ключевого фактора в этих комментариях “многими” (64%) и “некоторыми” (22%).

“Когда дело доходит до факторов неудовлетворенности, чернокожие женщины назвали компенсацию, льготы, руководство компании и культуру работы в качестве ключевых факторов,” — объяснила Байерли. “Если рассматривать другие показатели отношения на рабочем месте, то отсутствие карьерного роста особенно бросается в глаза.”

Только 16% респондентов опроса полностью согласились с тем, что “им доступны возможности для лидерства и/или продвижения по службе”, в то время как 49% чувствовали себя “маргинализированными, исключенными или обделенными возможностями на работе”.

“В частности, их не приглашают на важные встречи, а коллеги получают коучинг, наставничество или другую полезную информацию о том, как добиться успеха, но они не получают такой же поддержки,” — сказала Байерли.

Несмотря на эти цифры, подавляющее большинство в 64% смогли найти “по крайней мере некоторую поддержку на рабочем месте от руководителей и/или коллег”; уровень удовлетворенности был на 10 пунктов выше у женщин, у которых были чернокожие руководители, чем у тех, у кого руководители били представителями других рас.

“Наличие большего количества чернокожих женщин-коллег имеет значение для возможностей продвижения и удовлетворенности рабочей средой,” — добавила Байерли. “В настоящее время чернокожие женщины исключаются. Расовый и гендерный вред требует возмещения ущерба по расовому и гендерному признакам.”

Одной из недавних побед на этом фронте стал законопроект SB1137, автором которого является сенатор Лола Смоллвуд-Куэвас и который был принят в ноябре 2024 года, в котором прямо признается, что законы штата, запрещающие дискриминацию по таким факторам, как раса, цвет кожи, происхождение, национальное происхождение и пол, также применяются в случаях, когда они пересекаются, что приводит к усугубленной дискриминации.

“Данные показывают, что, несмотря на все это, мы не добились большого прогресса в продвижении дела. Системные барьеры все еще существуют, когда речь идет о чернокожих женщинах, даже в таком либеральном штате, как Калифорния,” — сказала Гленда Гилл, президент и генеральный директор Save A Girl, Save A World, профессиональной наставнической организации для чернокожих студентов и старшеклассников. “Учитывая, что чернокожие женщины являются самой быстрорастущей демографической группой работников и предпринимателей, это просто тревожно.Нам нужно больше людей в рабочей силе, и если мы не решим эти проблемы, они не захотят быть в рабочей силе», — добавила Гилл. “Эти данные показывают, что дом горит. Мы работаем над решением проблем, чтобы потушить пожар.”

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com