На следующий день, после объявления Трампом новых тарифов на все импортируемые товары, основные фондовые индексы США показали худшее падение в один день с начала пандемии COVID-19.

Индекс S&P 500 упал почти на 5%, т.е. примерно на 2 триллиона долларов; Dow Jones Industrial Average – на 4%; Nasdaq – на 6%. После решения Трампа котировки резко обвалились: акции Apple упали на 9%, Alphabet — на 4%, Amazon — на 9%, Meta — на 9%, Microsoft — на 2%, Nvidia — на 8% и Tesla — на 5%.

Иными словами, мировые рынки отреагировали резко и быстро: инвесторы вывели деньги из акций США и других компаний, которые полагаются на глобальные цепочки поставок.

Дональд Трамп, похоже, не унывает, и уже прокомментировал реакцию рынка США на пошлины в своей соцсети Truth Social: “Операция завершена! Пациент жив и уже идет на поправку. Прогноз таков, что пациент станет гораздо сильнее, крупнее, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде. Сделаем Америку снова великой!”

Высокие пошлины усиливают опасения потребителей, что надвигаются более высокие цены, что может привести к падению покупательской способности, а следом – и к рецессии, вместо обещанного Трампом процветания и Золотого века Америки. Экономисты прямо предупреждают, что новые пошлины ударят по американским компаниям и потребителям.

Гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалу заявила, что новые пошлины могут привести к общему сокращению объемов мировой торговли товарами на 1% в этом году.

Давние союзники США в большинстве крупнейших экономик мира пообещали ввести ответные тарифы и намекнули на некоторые меры, которые они будут использовать для смягчения удара по своим экономикам.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал неразумным намерение ввязываться в торговую войну с США, премьер-министр Австралии Энтони Албаниз прокомментировал новые тарифы Трампа словами «Друзья так не поступают»; Канада заявила, что введет 25% тариф на все автомобили, импортируемые из США, которые не соответствуют соглашению о зоне свободной торговли в Северной Америке. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба сказал: “У нас есть серьезные опасения по поводу совместимости этих мер с Договором ВТО и Японско-американским торговым соглашением.”