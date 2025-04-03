Программы разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, equity, and inclusion, DEI) были созданы для поддержки сообществ, которые исторически сталкивались с препятствиями в возможностях трудоустройства. DEI берет свое начало в антидискриминационном законодательном движении 1960-х годов.

Бенефициарами этих программ являются не только расовые меньшинства, но и белые женщины, ветераны и люди с ограниченными возможностями. Многие преимущества, которые принесла DEI, остаются незамеченными общественным мнением. Например, сторонники DEI выступали за создание комнат для кормления грудью на рабочих местах.

Администрация Трампа издала указы, отменяющие все федеральные программы, связанных с DEI, позитивные действия, гранты и контракты, связанные с равенством, и предыдущие исполнительные указы о равных возможностях. Федеральным подрядчикам велено прекратить продвигать разнообразие. Этот шаг, вероятно, существенно повлияет на различные секторы, причем малый бизнес может оказаться среди наиболее пострадавших. Более 40% владельцев малого бизнеса — женщины, четверо из десяти родились за границей, а каждый пятый — представитель расовых меньшинств, причем латиноамериканцы составляют значительную часть этой группы.

Брифинг ACOM (бывши. EMS) 7 марта рассмотрели DEI, влияние этой политики и потенциальные последствия запрета на мощный и разнообразный экономический двигатель — малый бизнес США, который составляет подавляющее большинство компаний в стране.

Речь о следующих январских указах Трампа: “Прекращение незаконной дискриминации и восстановление возможностей на основе заслуг”, “Прекращение радикальных и расточительных государственных программ DEI и преференций” и “Защита женщин от экстремизма гендерной идеологии и восстановление биологической истины в федеральном правительстве”.

В США насчитывается 33,2 миллиона организаций малого бизнеса или 99,9% всего бизнеса. Более 40% владельцев малого бизнеса — женщины, 24% — иммигранты, и почти каждый пятый — представитель расовых меньшинств, причем латиноамериканцы составляют большую часть этой группы.

“Атака на так называемый DEI на самом деле является атакой на американское предпринимательство, и это только начало,” — сказал Дилавар Сайед, бывший заместитель администратора Управления по делам малого бизнеса (SBA). “Самый быстрорастущий сегмент предпринимателей в нашей стране — это цветные люди… с абсолютно историческим числом ветеранов.”

Исполнительные указы сопровождают заморозку финансирования федеральных программ на сотни миллиардов долларов 27 января и февральские федеральные увольнения в рамках Департамента правительственной эффективности под руководством Илона Маска, включая 20% персонала SBA, около 720 сотрудников.

“Мы все хотим видеть более высокую эффективность, но этот подход увольнения 20% рабочей силы — многие из которых являются людьми, оказывающими услуги клиентам, — даже не переступая порога этих агентств, просто неэффективен,” — сказал Сайед. “Теперь у вас еще больше времени ожидания, чтобы получить помощь. Это коснется каждого американца, который хочет начать или развить бизнес.”

6 марта администратор Управления по делам малого бизнеса Келли Кёффлер объявила, что агентство закроет офисы в шести крупных городах, включая Чикаго, Денвер и Новый Орлеан, из-за законов о городах-убежищах.

“Это не помогает нам удовлетворять неудовлетворенную потребность растущего класса цветных предпринимателей,” — сказал Сайед. “Американская экономическая конкурентоспособность в мире напрямую связана с иммигрантами, идущими за мечтой.”

В 2024 году 46% компаний из списка Fortune 500 были основаны иммигрантами или их детьми.

“Мы должны соблюдать законы нашей страны, но мы не говорим о реформировании надлежащих правовых путей, чтобы люди стали продуктивными гражданами,” — добавил Сайед. “Все, что мы делаем, — это душим очень важный источник рабочей силы в этой стране, демонизируя иммигрантов. Эти откаты SBA — наряду с сокращением квоты агентства на финансирование разнообразия с 15% до 5% по всем контрактам — означают более крутые препятствия для малого бизнеса, пытающегося получить одобрение SBA, что имеет решающее значение для участия в тендерах по федеральным контрактам.”

“Я обеспокоена тем, что те самые программы, на которые мы подавали заявки, теперь будут отменены,” — сказала Элизабет Баррутия, президент и генеральный директор Barú, многокультурного маркетингового агентства, которое она основала в Лос-Анджелесе 17 лет назад.

“Существует эффект просачивания вниз во всем медиа-ландшафте, с которым я работаю,” — продолжила она. “Когда СМИ меньшинств — печатные издания, вещательные компании, телевидение — получают меньше долларов на маркетинг государственных программ, таких как здравоохранение, образование или услуги финансовой помощи в долгосрочной перспективе будут непропорциональные результаты для равенства в области здравоохранения, образовательного уровня и финансового уровня. Инновации будут давать сбои, а инновации — это то, что генерирует больше долларов. Много лет назад они бы сказали, что многокультурный маркетинг полезен для бизнеса. Теперь мне интересно, понимали ли они, что это изначально было бизнес-императивом.”

Расходы мультикультурных медиа в США выросли с 458 миллиардов долларов в 1990 году до 3,2 триллиона долларов в 2021 году. В 2023 году эти расходы выросли на 5,7% за последний год до 34,64 миллиарда долларов, что составляет 5,3% от общего объема закупок рекламы в США.

“Эти усилия под знаменем DEI были направлены на то, чтобы остановить дискриминацию, которая продолжалась и широко распространялась в пользу белых мужчин, и гарантировать, что эта дискриминация будет заменена политикой, которая гарантирует, что цветные люди и женщины получат справедливые условия в борьбе за работу или контракты,” — сказал Томас А. Саенз, президент и главный юрисконсульт Мексиканско-американского фонда правовой защиты и образования.

“Атака новой администрации на DEI направлена ​​на то, чтобы облегчить жизнь тем, кто склонен участвовать в этой дискриминации в пользу белых мужчин, и запугать тех, кто заинтересован в принятии мер по ее прекращению,” — добавил он.

“Мы создаем это мышление дефицита: “Если я даю другим людям возможности, то вы их у меня отнимаете,” — сказала доктор Эстер Зеледон, основательница Be.Act.Change, организации по лайф-коучингу. “В моем случае я потеряла 95% своих контрактов в разных секторах, от прав человека до климатологии. У меня есть докторская степень по экологическим наукам в Беркли, и люди больше не доверяют моей работе.”

“Язык указов президента — что все усилия DEI расточительны и радикальны — политизирует и вызывает недоверие у людей, которые получили выгоду от этих программ,” — продолжила она. “Это не просто изменение политики, это заявление о том, что у нас нет никаких ошибок, которые нужно исправлять. Потому что это атака на социальную мобильность, это экономическая атака на всех нас, кто видит рост олигархии в нашем руководстве.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com