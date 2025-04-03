Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) выпустила заявление об изменении своей политики: теперь она официально признает только два биологических пола — мужской и женский. Это связано с указом президента Дональда Трампа от 20 января 2025 года «Защита женщин от гендерной идеологии и восстановление биологической истины».

«Есть только два пола – мужской и женский», – заявила представитель Департамента внутренней безопасности (DHS) Триша Маклафлин. «Президент Трамп обещал американскому народу революцию здравого смысла, и это включает в себя обеспечение того, чтобы политика правительства США соответствовала простой биологической реальности. Правильное управление нашей иммиграционной системой — это вопрос национальной безопасности, а не место для продвижения и потакания идеологии, которая постоянно вредит детям и лишает настоящих женщин их достоинства, безопасности и благополучия».

Теперь USCIS будет рассматривать пол человека как тот, который указан в свидетельстве о рождении, выданном в момент рождения или ближе всего к нему. Если в документе указан иной пол, отличный от мужского или женского пола, то ведомство потребует дополнительные доказательства.

Если документах, поданных в USCIS, пол не совпадает с указанным в свидетельстве о рождении или не указан вовсе, это может задержать рассмотрение заявления. Однако USCIS не будет автоматически отклонять такие заявки.

Эти изменения вступают в силу в день опубликования, т.е. 2 апреля 2025 года, и касаются всех новых и уже поданных заявлений, начиная с сегодняшнего дня. Новая политика заменяет все предыдущие правила и руководства по этому вопросу.

Ранее Трамп подписал закон, запрещающий делать операции детям по смене пола, запретил трансгендерам служить в армии, а также запретил трансгендерам заниматься женским спортом.





Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship