Высокопоставленный российский чиновник посетил США для обсуждения окончания войны в Украине

В рамках усилий по завершению войны в Украине на этой неделе в Вашингтон прибыл Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, для встречи со Стивом Уиткоффом. Для этого США временно сняли с него санкции, что позволило Госдепартаменту выдать ему визу.

Первой об этом сообщила CNN, ссылаясь на свои источники, которые отметили, что основной темой переговоров стало укрепление двусторонних отношений между Россией и США в рамках попыток урегулировать военный конфликт в Украине.

CNN подчеркнула, что это был первый визит высокопоставленного российского чиновника в США с начала войны в феврале 2022 года. Это событие может стать важным шагом к улучшению отношений между двумя странами после возвращения Трампа к власти в январе.

Сам Дмитриев прокомментировал сообщения о своем визите в Вашингтон, опубликовав пост на английском языке в Х (бывший Twitter):

“Сопротивление диалогу между США и Россией реально — оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшение отношений — это именно то, что нужно миру для прочной глобальной безопасности и мира?”

Кремль подтвердил саму возможность визита Дмитриева в США.

“Да, я подтверждаю, такой визит возможен. Мы продолжаем по разным каналам наше общение с американцами. Чего-то более конкретного я вам сообщить не могу,” — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.