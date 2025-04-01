“Симпсоны” предсказывают смерть Трампа?

Известный мультсериал “Симпсоны”, транслируемый с 1989 года, получил славу в том числе благодаря шуткам, которые сбылись. Среди самых известных “пророческих” эпизодов – вышедшая в 2000 году серия «Bart to the Future», в которой упоминается, что миллиардер Дональд Трамп когда-то был президентом США и оставил нацию разорённой.

Говоря о пророчествах, в последние дни соцсети и новостные порталы обсуждают видео, ставшее вирусным, на котором показан персонаж, похожий на действующего президента США, лежащего в гробу, а в его изголовье указана дата – 12 апреля 2025 года. Это видео вызвало бурю обсуждений, появились версии, что “Симпсоны” таким образом предсказали скорую смерть Трампа.

Слухи о его кончине особенно активизировались после покушения летом 2024 года. Однако реальность такова, что это короткое видео – подделка, давно гуляющая по сети.

Исполнительный продюсер «Симпсонов» Мэтт Селман подтвердил, что видео было сфабриковано, и эта сцена никогда не появлялась в мультсериале.

Какие же прогнозы мультсериала могут сбыться в 2025 году?

В 2000 году в одном из эпизодов «Симпсонов» возникло упоминание о президентстве Трампа, а в 2015 году создатели мультсериала предсказали его повторное избрание в 2024-м. Также фанаты обратили внимание на возможную политическую карьеру Иванки Трамп. В серии 2016 года «Дом страха XXVII» был показан значок с надписью «Ivanka 2028», что можно трактовать как предсказание ее участия в будущих выборах. Возможно, в 2025 году она начнет политическую деятельность.

Еще одно предсказание касалось экономического кризиса. В эпизоде 2000 года «Назад в будущее II» говорилось, что при президентстве Трампа США оказались в тяжелом финансовом положении. Нынешний рост цен, инфляция, увеличение процентных ставок и прогнозы экономистов пока подтверждают этот нерадужный прогноз.

Также мультсериал неоднократно предвосхищал технологические тренды. В одной из серий Гомер оказывается заложником беспилотного автомобиля, который перестает реагировать на команды. Сегодня автономный транспорт развивается быстрыми темпами, в нескольких городах США работает автономное такси и уже были зафиксированы сбои в его работе.

Еще одно предсказание связано с футболом. В одном из эпизодов финал чемпионата мира проходил между Мексикой и Португалией. Хотя такой матч еще не состоялся и не указан год и место его проведения, поклонники мультсериала верят, что этот прогноз действителен для Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2026 году в ближайшие годы в трех странах – США, Мексике и Канаде.

Не менее интригующей остается тема освоения Марса. В эпизоде 2015 года правительство ищет добровольцев для колонизации Красной планеты, а к 2051 году там уже существует поселение. В настоящее время SpaceX Илона Маска работает над тем, чтобы отправить миссию на Марс, и в 2025 году планируется запуск беспилотных кораблей.

Еще один футуристический прогноз касается автоматизации рабочих мест: в одном эпизоде мистер Бёрнс заменяет сотрудников электростанции роботами. Сегодня искусственный интеллект и робототехника вытесняют миллионы рабочих мест, появляются беспилотные такси, дроны-доставщики и роботизированные рестораны.

Один из самых тревожных прогнозов касается мировой войны. В ряде серий шоу упоминались глобальные конфликты, и с учетом современной геополитической напряженности такие “предсказания” выглядят пугающе реалистично.

«Симпсоны» также предвидели развитие 3D-печати в кулинарии. В одном из эпизодов герои посещают заведение, где блюда создаются с помощью принтера. Сегодня такие технологии существуют и позволяют печатать еду из растительных компонентов и белковых масс.

Еще одно мрачное предсказание касается ядерных рисков. В эпизоде 1997 года Гомер Симпсон остается единственным выжившим после ядерного взрыва. В наши дни эксперты предупреждают об угрозе кибератак на атомные станции, а также о возможных последствиях для Земли от солнечных бурь.

А в одном из выпусков 2005 года были показаны летающие автомобили. В 2025 году китайская компания Xpeng уже представила рабочие прототипы, а в Клаифорнии стартап Alef Aeronautics представил свой прототип летающего авто.

Тем не менее продюсеры “Симпсонов” объясняют способность их мультсериала предсказывать будущее тем, что это всего лишь “обоснованные догадки” и что это “просто совпадения, потому что эпизоды настолько старые, что история повторяется”.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship