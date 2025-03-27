Вскоре после скандала об обсуждении высокопоставленными американскими чиновниками удара по хуситам в Йемене в групповом чате Signal, в который был включен журналист Atlantic Джеффри Голдберг, 25 марта некоммерческая организация American Oversight подала федеральный 18-страничный иск в Вашингтоне, округ Колумбия, против министра обороны Пита Хегсета, директора национальной разведки Тулси Габбард, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, министра финансов Скотта Бессента, государственного секретаря и исполняющего обязанности архивариуса Марко Рубио и Национального управления архивов и документации США. Организация настаивает, что этот групповой чат содержит потенциально секретную информацию об активных военных операциях.

В иске утверждается, что использование мессенджеры Signal нарушает федеральный закон, регулирующий сохранение правительственных записей.

Организация объясняет, что иск возник “из-за невыполнения ответчиками своих обязательств в соответствии с Законом о федеральных записях в отношении сообщений из группового обсуждения запланированных и активных военных операций с 11 марта 2025 г. по 15 марта 2025 г. в приложении для обмена сообщениями Signal, которое можно настроить на автоматическое удаление сообщений”

Цель иска – “предотвратить незаконное уничтожение федеральных записей и заставить ответчиков выполнить свои юридические обязательства по сохранению и восстановлению федеральных записей, созданных посредством несанкционированного использования Signal для принятия конфиденциальных решений в области национальной безопасности”.

American Oversight настаивает, что, использование Signal нарушило Закон о федеральных записях, а чат, о котором сообщил The Atlantic, “убедительно свидетельствует” о том, что администрация Трампа использовала Signal в других ситуациях.