Несчастный поджигатель, который пытался поджечь станцию зарядки Tesla в знак протеста против президента Трампа и Илоны Маска, в итоге сам поджег себя.

24-летний Дэниел Кларк-Паундер с острова Джеймс арестован по уголовным обвинениям, связанным с поджогом на зарядной станции Tesla в Северном Чарльстоне, Южная Каролина.

Согласно материалам дела, 7 марта сотрудники полиции и пожарной службы Северного Чарльстона прибыли на зарядную станцию Tesla на бульваре Tanger Outlet в ответ на сообщения о поджоге. Очевидцы рассказали, что неизвестный мужчина красной краской написал на парковочном месте станции слова «F*ck Trump» и «Long Live Ukraine». Затем он достал пять зажигательных устройств, известных как коктейли Молотова, и бросил их в зарядные устройства Tesla, причинив значительные повреждения.

Расследование возглавили агенты Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF), которые установили личность подозреваемого – им оказался Дэниел Кларк-Паундер. Он был арестован и предстал перед федеральным судом.

«Мы защищаем право общества на мирный протест, но не допустим, чтобы протест перерастал в насилие и хаос. Подобные атаки недопустимы в нашем сообществе», – заявил исполняющий обязанности федерального прокурора Южной Каролины Брук Б. Эндрюс. «Мы благодарны за оперативные действия наших правоохранителей и служб быстрого реагирования. Безопасность и уважение к другим – вне зависимости от политических взглядов – должны оставаться нашим общим приоритетом».

Кларк-Паундеру грозит до 20 лет лишения свободы по федеральному обвинению. В настоящее время он остается под стражей до слушания по мере пресечения.

Пытаясь поджечь станцию зарядки Tesla, несчастный злоумышленник, в итоге поджег сам себя, сообщают власти.

Ранее Генеральный прокурор Памела Бонди объявила о серьезных обвинениях против трех поджигателей Tesla.



