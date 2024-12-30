Дикая природа Калифорнии поражает своим разнообразием, но из-за изменения климата она всё чаще сталкивается с лесными пожарами. Понять масштаб их последствий можно, проехав по дорогам, пересекающим национальные парки и парки штата. Один из них – Гумбольдт-Редвудс парк на северо-западе Калифорнии.

Этот природный массив занимает 53 000 акров — почти вдвое больше площади Сан-Франциско.

Около трети его территории занимает крупнейший в мире девственный лес секвой. Посетителей впечатляют не только величественные секвойи, извилистые ручьи, но и яркая подлеска, усеянная дикими цветами, создавая впечатление, словно из сказки.

Эти деревья, возраст которых может исчисляться тысячелетиями, славятся своей устойчивостью к огню, толстой корой, которая защищает их от жара, и уникальной способностью восстанавливаться даже после значительного повреждения, но даже они не всегда могут устоять перед пламенем.

В прошлом году молния вызвала пожар, который уничтожил около 800 акров леса.

Вид обожжённых стволов древних деревьев вызывает грусть из-за хрупкости экосистемы и одновременно восхищение выносливостью могучих секвой.

Несмотря на природные катаклизмы, Гумбольдт-Редвудс недавно был признан лучшим государственным парком в США по версии Tripadvisor, где его рейтинг составляет 4.884 из 5. Более 90% отзывов на Tripadvisor оценивают парк на 5 звезд, что делает его идеальным местом для кемпинга, прогулок и отдыха на природе. Для местных жителей и туристов, ищущих приключений на свежем воздухе, этот парк предлагает одни из лучших условий для кемпинга, пеших прогулок и наблюдения за звездами.



Посещая такие места, необходимо помнить о безопасности: обгоревшие деревья могут быть нестабильны и представлять угрозу для путешественников. Особой осторожности требует использование огня – даже малейшая искра может вызвать катастрофу, последствия которой будут сказываться столетиями.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship