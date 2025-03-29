В Массачусетсе в ходе спецоперации ICE задержаны 370 нелегальных мигрантов, в том числе гражданин России.

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) совместно с федеральными правоохранительными органами задержала 370 нелегальных мигрантов в Массачусетсе в период с 18 по 23 марта. Спецоперация была направлена на борьбу с транснациональной организованной преступностью, бандформированиями и особо опасными преступниками среди нелегалов.

В ходе шестидневной операции сотрудники ICE и их федеральные партнеры сосредоточились на выявлении преступников, связанных с транснациональными криминальными организациями, действующими в Бостоне и других районах Массачусетса. Среди них — известные банды MS-13, Tren de Aragua, Trinitarios и 18th Street.

205 задержанных имели серьезные уголовные обвинения или судимости. Кроме того, были арестованы шесть иностранных преступников, разыскиваемых за убийства, наркоторговлю, организованную преступность и отмывание денег.

Среди задержанных оказался гражданин России, обвиняемый в незаконном хранении боеприпасов. Он разыскивается на родине за вооруженное ограбление и участие в преступной группировке. Его задержание произошло в городе Медфорд. Имя задержанного не сообщается.

В ходе операции правоохранительные органы также изъяли около 44 килограммов метамфетамина, 5 килограммов фентанила, 1,2 килограмма кокаина, три единицы огнестрельного оружия и боеприпасы.

Граждане могут сообщать о преступлениях и подозрительной активности по телефону 866-DHS-2-ICE (866-347-2423) или заполнив онлайн-форму для подачи жалоб.