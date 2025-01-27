Одна из приоритетных задач нового главы Пентагона – усиление военного присутствия на южной границе, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Когда в понедельник утром министр обороны Пит Хегсет начнет свой первый день в должности, ему предстоит решить огромное количество вопросов – от глобальных конфликтов и безопасности границ до административных задач.



На первом месте в его списке – решение приоритетной задачи президента Дональда Трампа по усилению военного присутствия на южной границе и рассмотрение вопроса о том, следует ли использовать силы, находящиеся на действительной военной службе, для охраны правопорядка – что делается крайне редко.



Также в повестке дня нового министра обороны – разработка огромного бюджета Пентагона, который на данный момент составляет около 850 миллиардов долларов, решения о помощи Украине, поддержка прекращения огня в Газе, развертывание войск на Ближнем Востоке.



Госдепартамент распорядился заморозить новое финансирование почти всех видов американской внешней помощи, и пока не было никаких признаков исключения из этого распоряжения военной помощи Украине, как это было в случае с Израилем и Египтом.



Администрация Байдена предоставила Киеву более 66 миллиардов долларов в виде военной помощи и оружия. Неизрасходованными осталось около 3,85 миллиарда долларов в рамках санкционированного Конгрессом финансирования на отправку Украине оружия из существующих американских запасов – сумма, на которую не влияет замораживание иностранной помощи. Но теперь Хегсет и Трамп должны решить, стоит ли тратить эти средства, а Трамп еще не сказал, что он будет делать с помощью Украине.



Трамп также подписал указ о ликвидации федеральных программ, ориентированных на разнообразие. В другом указе Трамп вновь лишил трансгендеров защиты, которую восстановил бывший президент Джо Байден после того, как Трамп запретил им служить во время своего первого срока пребывания в должности.



В своем обращении к военнослужащим вскоре после того, как он был приведен к присяге в субботу, Хегсет назвал свои приоритетные задачи. С некоторыми из них сталкивались и его предшественники, например, переориентация Вооруженных сил с десятилетий присутствия на Ближнем Востоке на сдерживание Китая. Продолжающиеся конфликты в регионе, включая нападение ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, сделали этот переход невозможным.



Хегсет также рассказал военнослужащим о других приоритетах, включая укрепление оборонной промышленной базы и проведение аудита Пентагона.



В субботу после церемонии приведения к присяге в административном здании Эйзенхауэра он без предупреждения прибыл в Пентагон. Его приезд не освещался в СМИ. Позже Пентагон опубликовал официальную фотографию, на которой говорится, что Хегсет «готов приступить к работе от имени американских воинов».