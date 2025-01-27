В середине прошлой недели государственный секретарь Марко Рубио в среду поручил Государственному департаменту США приостановить прием заявлений на паспорт, в котором указан “Х” в графе с указанием пола, в связи с чем сотрудникам департамента была передана внутренняя записка.

“Исполнительный указ (подписан Дональдом Трампом в первый день второго срока на посту президента США) определяет, что выдаваемые правительством идентификационные документы должны ссылаться на неизменную биологическую классификацию человека как мужчины или женщины,” — говорится в меморандуме Рубио. “В документах агентства следует использовать «пол» (“sex”), а не «гендер» (“gender”). Кроме того, указывается, что политика Соединенных Штатов заключается в том, что пол человека не подлежит изменению.”

Указание, содержащееся со внутренней записке, распространяется на все заявления, находящиеся в настоящее время в работе и на любые будущие заявления, однако уточняется, что распоряжения по существующим паспортам, находящимся у граждан, в которых пол указан как «X», “будут поступать по другим каналам”.

Паспорта с маркером «Х» в графе “пол” стали выдавать в США в 2022 году; уже выданные документы пока еще действительны, но в Белом доме предупредили, что с их продлением возникнут проблемы.

Как сообщает NBC News, в электронном письме Государственный департамент подтвердил, что он “больше не выдает паспорта США с маркерами X” и что информация о паспортах с маркером “Х” вместо пола будет опубликована в ближайшее время на сайте в разделе Travel.

В настоящее время на сайте Госдепа в информации для ЛГБТКИ+ путешественников указано, что они “могут столкнуться с особыми проблемами за границей. Законы и отношения в некоторых странах могут повлиять на безопасность и простоту путешествий. Многие страны не признают однополые браки. Многие страны также не признают маркер пола X в паспортах и ​​не имеют ИТ-систем в пунктах въезда, которые могут принимать маркеры пола, отличные от женского и мужского. Около 70 стран по-прежнему считают однополые отношения по обоюдному согласию преступлением. В некоторых из этих стран лицам, вступающим в однополые сексуальные отношения, может грозить суровое наказание.”

Кроме этого, Госдеп также запретил своим представительствам вывешивать какие-либо флаги, кроме флага Соединенных Штатов.