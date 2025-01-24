Соответствующий законопроект “Закон о контрацепции, начинающейся с эрекции” представлен сенатором-демократом штата Миссисипи Брэдфордом Блэкмоном

Законопроект делает незаконным для мужчин мастурбацию “без намерения оплодотворить эмбрион”. Нарушителям закона, если он будет принят, грозят финансовые штрафы: за первое нарушение штраф составит $1000, за второе — $5000, за третье и последующие – $10 000.

Исключение – доноры спермы и при использовании контрацепции, которая может помешать оплодотворению.

Закон не уточняет, каким образом будет осуществляться контроль за мужчинами, которые захотят мастурбировать.

“По всей стране, особенно здесь, в Миссисипи, подавляющее большинство законопроектов, касающихся контрацепции и/или абортов, фокусируются на роли женщины, когда мужчины составляют 50% уравнения,” — сказал сенатор в заявлении для WLBT News. “Этот законопроект подчеркивает этот факт и выносит на обсуждение роль мужчины. Люди могут восстать и назвать это абсурдом, но я не могу сказать, что это меня беспокоит».”

Если законопроект будет принят законодательным собранием штата Миссисипи, он вступит в силу 1 июля.