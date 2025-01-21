Президент не исключил санкции против России, если Москва не согласится на переговоры о прекращении войны, однако подчеркнул готовность общаться и с российским, и с украинским лидерами, пишет VOA.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил во вторник, что новые санкции против России «вероятны», если Москва не начнет переговоры о прекращении войны против Украины.

«Это, вероятно», — сказал президент США, отвечая на вопрос во время пресс-конференции в Белом доме, повторив, что «война никогда бы не произошла, если бы я был президентом» в то время.

Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о том, продолжат ли Соединенные Штаты отправлять вооружение в Украину, сказав: «Посмотрим».

«Мы разговариваем с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Мы будем разговаривать с президентом [России Владимиром] Путиным очень скоро, и посмотрим, как все будет происходить. Мы будем внимательно следить за этим», – заявил президент, подчеркнув, что война в Украине «никогда бы не началась», если бы он был у власти в 2022 году.

«Никогда, к слову, Россия никогда бы не вторглась в Украину. У меня было очень сильное соглашение с Путиным, этого никогда бы не случилось. Он не уважает [Джо] Байдена. Он умный, он все понимает», – сказал Трамп, имея в виду российского президента.

Трамп сказал, что пока не знает, где и когда он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Смотрите, президент Зеленский хотел бы мира. Он сказал мне это очень четко. Он хотел бы мира, но для заключения мира нужны обе стороны. Посмотрим, что будет. Когда угодно, я готов встретиться. Я хотел бы увидеть конец этому. Миллионы людей погибают… Это жестокая ситуация, и сейчас в основном погибают солдаты. Множество людей погибло в городах… Разрушенные районы, огромные здания, разрушенные и падающие, – сказал Трамп. – Ситуация с Украиной заключается в том, что гораздо больше людей погибло, чем сообщается. Вы [журналисты] не сообщаете реальные цифры, и я не обвиняю вас в этом. Я обвиняю, возможно, наше правительство, которое не хочет раскрывать эти цифры. Намного больше людей погибло, чем известно официально… Когда рушатся эти огромные здания, и говорят о том, что двое человек пострадали – нет, нет, много людей, тысячи людей погибли».

Однако настоящая бойня, по словам Трампа, разворачивается сейчас на фронте войны в Украине.

«[Гибнут] молодые солдаты. Россия потеряла около 800 тысяч солдат. Сейчас Украина потеряла около 600 или 700 тысяч, думаю, цифры, которые они публикуют, занижены, но они потеряли огромное количество молодых солдат, и эта война должна закончиться. Это очень плодородная земля, знаете, прекрасное сельское хозяйство… но у них нет защиты. Единственное, что останавливает пулю — это тело, и эти тела останавливают много пуль, и они уничтожают обе стороны», – заявил Трамп.

Он добавил, что Евросоюз должен финансировать Украину «гораздо больше, чем они платят сейчас».

«Потому что при Байдене мы уже потратили [на помощь Украине] на 200 миллиардов долларов больше, и эта проблема больше влияет на них, чем на нас. Мы потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европейский Союз, – заявил Трамп. – Европейский Союз сильно пользуется нами в вопросах торговли, а теперь они пользуются нами еще больше, и всегда пользовались. Если бы я не вмешался много лет назад, в свой первый срок, одной из первых вещей, которую я заметил, было то, что они не платят достаточно. Страны НАТО не платят. Только семь из 28 стран платят. Мы… и Польша были в числе тех стран, кто платит. Еще несколько других стран платили… Обычно, чем ближе они были к границе с Россией, тем быстрее они платили. Те, кто были дальше, не платили так быстро. И вот что я скажу по этому поводу: я думаю, что они должны поднять процент [трат на свою оборону] не до 2%, а до 5% [от своего ВВП]. НАТО должно тратить на уровне 5%, а не на 2%. 2% — это нелепо».

Трамп добавил, что во время своего разговора с председателем КНР Си Цзиньпином он затронул тему Украины, и сказал своему собеседнику, что «он должен вмешаться и помочь урегулировать ситуацию. Потому что он не сделал многое для этого. У него, как и у нас, есть большая сила. Я сказал, что он должен урегулировать этот вопрос. Мы обсуждали это», – сказал президент.