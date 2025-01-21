Конгресс под руководством республиканцев приступил к выполнению обещания Дональда Трампа о борьбе с нелегальной иммиграцией всего через несколько часов после его вступления во второй президентский срок, сообщает VOA совместно с Reuters.

Американские сенаторы проголосовали в понедельник за расширение мер предварительного заключения для иностранных подозреваемых в преступлениях, поскольку Конгресс под руководством республиканцев приступил к выполнению обещания Дональда Трампа о борьбе с нелегальной иммиграцией всего через несколько часов после его вступления во второй президентский срок.

Законопроект имени Лейкен Райли, который требует заключения под стражу нелегальных иммигрантов, обвиняемых в преступлениях, связанных с кражами, — назван в честь 22-летней студентки, убитой венесуэльцем, находившимся в розыске за кражу в магазине и не имевшим миграционных документов.

Законопроект был одобрен верхней палатой Конгресса 64 голосами против 35, спустя две недели после того, как он с легкостью прошел через Палату представителей. Республиканцы стремятся подчеркнуть, что они считают слабой политику администрации Джо Байдена в области охраны границ. Байден покинул свой пост в понедельник.

Однако вновь избранный Сенат, который перешел под контроль республиканцев после выборов в ноябре, внес поправку, расширяющую обязательное заключение под стражу на «преступления, повлекшие смерть или серьезные телесные повреждения».

Это означает, что законопроект должен вернуться в Палату представителей для окончательного голосования, но ожидается, что он легко пройдет этот этап и попадет на стол Трампа к концу недели, став первым законом, который подпишет новый президент.

«Сейчас настало время вернуться к здравому смыслу. Сейчас настало время вернуться к закону и порядку», — заявила сенатор из Алабамы, республиканка Кэти Бритт в своем выступлении на заседании Сената перед голосованием.

«Мы — гордая нация иммигрантов. Но мы также — нация законов, и беззаконие заканчивается сегодня», – заявила она.