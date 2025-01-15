Белый дом заявил, что участие КНР и РФ в цепочках поставок подобного рода авто создает серьезные риски, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Белый дом завершил разработку правил, направленных на ограничение китайских и российских автомобильных технологий, фактически запретив выход на американский рынок любых «умных» автомобилей для личного пользования из этих двух стран.

В информационной справке, опубликованной администрацией Джо Байдена во вторник, отмечается, что, несмотря на преимущества, которые предоставляют автомобили, подключенные к Интернету, участие в цепочках поставок таких противников, как Китай и Россия, создает серьезные риски, поскольку может предоставить «злонамеренным субъектам неограниченный доступ к этим системам и собираемым ими данным».

«Министерство торговли выпустило окончательное правило, запрещающее продажу и импорт аппаратных и программных систем для подключенных автомобилей, а также готовых подключенных автомобилей из КНР и России», – говорится в справке.

«Умными» или подключеными автомобилями называют транспортные средства, которые оснащены такими технологиями, как Wi-Fi, Bluetooth, сотовая и спутниковая связь, для повышения удобства пользователей и обеспечения безопасности водителей, пассажиров и пешеходов.

«Сегодня автомобили – это не просто железо на колесах, это компьютеры», – заявила министр торговли Джина Раймондо, комментируя новые правила.

«Это целенаправленный шаг, чтобы не допустить проникновения технологий, произведенных в КНР и России, на американские дороги», – добавила она.

Новое правило было введено после исследования рисков, связанных с подключенными автомобилями, которое продолжалось целый год. Оно должно «помочь Соединенным Штатам защититься от операций КНР по кибершпионажу… которые продолжают угрожать критической инфраструктуре и общественной безопасности США».

Ранее Вашингтон заявил о планах ввести новые правила, чтобы устранить риски, связанные с использованием китайских и российских технологий в беспилотных летательных аппаратах.

США неоднократно подчеркивали важность баланса между технологическим прогрессом и защитой национальной безопасности.