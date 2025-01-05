Главный хирург США призывал предупреждать о связи алкоголя и онкологических заболеваний.

Главный национальный врач США доктор Вивек Мурти выпустил новые рекомендации по алкоголю и риску рака, в которых излагается прямая связь между потреблением алкоголя и повышенным риском возникновения рака.

Рекомендации главного хирурга включают ряд рекомендаций по повышению осведомленности, чтобы помочь минимизировать случаи рака и смерти, связанные с алкоголем, включая обновление существующей предупреждающей этикетки главного хирурга на алкогольсодержащих напитках (аналогично предупреждениям о вреде курения непосредственно на упаковке сигарет).

“Алкоголь — это общепризнанная, предотвратимая причина рака, которая ежегодно приводит к 100 000 случаев рака и 20 000 смертей от рака в США — больше, чем 13 500 смертей в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с алкоголем, в США — однако большинство американцев не знают об этом риске,” — сказал главный хирург США доктор Вивек Мурти.

Прямая связь между потреблением алкоголя и риском рака установлена по крайней мере для семи видов рака, включая рак молочной железы, прямой кишки, пищевода, печени, полости рта, горла (глотки) и голосового аппарата (гортани), независимо от типа потребляемого алкоголя (например, пива, вина и крепких спиртных напитков). Что касается рака молочной железы, то 16,4% от общего числа случаев рака молочной железы связаны с потреблением алкоголя.

Помимо призыва к обновлению содержания этикетки о вреде для здоровья спиртосодержащих напитков главный хирург призывает к переоценке рекомендуемых пределов потребления алкоголя, а также рекомендует расширить усилия по информированию общественности о взаимосвязи потребления алкоголя и онкологическими заболеваниями.