В воскресенье в Фениксе, Аризона, избранный президент Дональд Трамп выступил на политическом фестивале для консерваторов AmericaFest, организованном консервативной организацией Turning Point. В своей речи он сделал несколько громких заявлений и пообещал выполнить свои предвыборные обещания, а также расхвалил свои назначения в правительстве.

Он пообещал, что подпишет указы в первый день на посту президента США, чтобы положить конец детскому сексуальному калечащему действию, вывести трансгендеров из армии и не допустить «мужчин в женский спорт».

“Я подпишу указы о прекращении сексуальных увечий детей, о том, чтобы убрать трансгендеров из армии, из наших начальных, средних и старших школ,” — заявил избранный президент.

“Мы должны подтвердить, что Бог сотворил только 2 пола – мужской и женский,” – сказал Трамп на мероприятии для молодых консерваторов в Фениксе, штат Аризона. “Я подпишу указ о прекращении сексуального калечения детей, откажусь от трансгендерной политики в армии и наших начальных, средних и старших школах,” – заявил избранный президент.

“При администрации Трампа официальной политикой правительства Соединенных Штатов будет то, что существует только два пола: мужской и женский.

На прошлой неделе, когда Конгресс США утвердил свой годовой оборонный бюджет, который включал положение о блокировании финансирования некоторых видов трансгендерно-ориентированной помощи для детей-трансгендеров военнослужащих.

“20 января Соединенные Штаты навсегда перевернут страницу четырех долгих, ужасных лет неудач, некомпетентности, национального упадка, и мы откроем новую эру мира, процветания и национального величия, – сказал Трамп. – Я прекращу войну в Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу, обещаю, Третью мировую войну. Я могу с гордостью заявить, что наступает золотой век Америки.”