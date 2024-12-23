Исследование: все больше американцев поддерживают скорейшее завершение российско-украинской войны.

Недавний опрос Gallup, проведенный 4-15 декабря, показал, что американцы все больше поддерживают идею скорейшего окончания российско-украинской войны, и украинцы могут с этим согласиться. А опрос Gallup в Украине, проведенный в августе и октябре этого года, показал, что большинство украинцев, хоть и незначительное, выступают за скорейшее прекращение войны путем переговоров, а чуть больше половины этого большинства открыто для территориальных уступок в рамках мирного соглашения.

Декабрьский опрос показал, что американцы разделились примерно поровну по вопросу о том, должны ли США продолжать помогать Украине отвоевывать территории, утраченные в войне с Россией, даже в затяжном конфликте (48%) мили попытаться быстро завершить конфликт, даже если это означает, что Украина не вернет себе все свои земли (50%). Эти показатели знаменуют отход от предыдущих оценок, когда большинство американцев поддерживали борьбу за полную победу.

Также, согласно опросу, американцы также разделились по вопросу о том, делают ли США слишком много (37%), нужное количество (31%) или недостаточно (30%) для помощи Украине. В декабре больше американцев, чем в марте, сказали, что США оказывают нужное количество помощи, а меньше американцев считают, что Штаты делают недостаточно. Эти взгляды изменились в ходе войны: два года назад, в августе 2022 года, американцы разделились примерно поровну между тем, что США делают достаточно или недостаточно для помощи Украине, и только около одного из четырех сказали, что они делают слишком много.

Предпочтения сторонников участия США в войне продолжают резко различаться: республиканцы в основном предпочитают быстрое завершение и выступают за меньшую поддержку Украины, а демократы в целом поддерживают длительные обязательства и, по крайней мере, сохранение текущего уровня помощи Украине. Новый максимум в 67% республиканцев говорит, что США делают слишком много для помощи Украине, по сравнению с 57% в марте и 43% в августе 2022 года. Это сопоставимо с 11% демократов и 35% независимых, которые в настоящее время считают, что США делают слишком много для Украины.

68% взрослых американцев считают, что ни Россия, ни Украина в настоящее время не выигрывают войну. С тех пор, как Gallup начал задавать этот вопрос в июне 2023 года, большинство американцев неизменно говорили, что ни русские, ни украинцы не выигрывают войну, включая последний ответ — 68%. Взрослые американцы в настоящее время более чем в два раза чаще говорят, что Россия, а не Украина, выигрывает войну, что является отходом от двух показателей 2023 года.

Нет существенной разницы во взглядах сторонников на то, что ни одна из сторон не выигрывает войну, но республиканцы (23%) и независимые (24%) немного чаще, чем демократы (18%), говорят, что выигрывает Россия, в то время как демократы (15%) немного чаще, чем республиканцы (7%) и независимые (9%), говорят, что преимущество у Украины.