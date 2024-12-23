Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Зеленского в попытке дать взятку.

В минувший четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что в ходе переговоров в Брюсселе последний якобы предложил ему взятку в размере 500 миллионов евро из российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО.

“[Зеленский] спросил меня, голосовал бы я за членство [Украины] в НАТО, если бы он мне дал €500 млн из российских активов,” — поделился словацкий премьер. “Конечно, я сказал «никогда.”

Фицо заявил журналистам, что предполагаемые предложения Зеленского за закрытыми дверями были «абсурдными» и предполагали, что Украина нанесла ущерб экономике государства-члена ЕС.

“Мы явно сталкиваемся с газовым кризисом из-за президента Зеленского”, — заявил Фицо во время пресс-конференции перед саммитом, хотя и не стал уточнять свои замечания.

Как пишет Politico, ссылаясь на украинского чиновника, близкого к администрации Зеленского, слова украинского президента были вырваны из контекста и что они обосновывают необходимость Словакии найти альтернативу российскому газу. Зеленский предложил Фицо договориться о поставках газа с украинскими партнерами и сказал, что Украина компенсирует Словакии убытки, а взамен он (Фицо) поможет Украине с ее национальной безопасностью и поддержит ее в НАТО. Украинский чиновник заявил изданию, что премьер-министр Словакии отклонил предложения о транзите любого газа, кроме российского, поскольку доходы, по-видимому, являются приоритетом национальной безопасности.