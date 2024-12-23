Губернатор Калифорнии объявил чрезвычайное положение в связи с распространением птичьего гриппа в штате.

На прошлой неделе в среду губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение для дальнейшего повышения готовности штата и ускорения текущих межведомственных мер реагирования в связи с распространением птичьего гриппа A (H5N1) в шестнадцати штатах, включая Калифорнию. Чрезвычайное положение предоставит государственным и местным органам власти дополнительную гибкость в вопросах кадрового обеспечения, заключения контрактов и других правил для поддержки развивающихся мер реагирования Калифорнии.

Это произошло после того, как случаи заболевания были обнаружены у молочных коров на фермах в Южной Калифорнии.

Впервые в Соединенных Штатах потчуй грипп был обнаружен в популяции диких птиц в Южной Каролине в январе 2022 года и в популяции диких птиц в Калифорнии в июле 2022 года; 25 марта 2024 года вспышка птичьего гриппа у молочных коров была впервые зарегистрирована в Техасе и Канзасе, и CDFA приняла немедленные меры по мониторингу случаев заражения птичьим гриппом в стадах Калифорнии. С тех пор было зарегистрировано 61 подтвержденный случай заражения птичьим гриппом у людей в семи штатах, включая 34 зарегистрированных случая заражения людей в Калифорнии.

30 августа 2024 года, после обнаружения в 13 других штатах, птичий грипп был подтвержден у молочной коровы в Центральной Калифорнии, и Департамент общественного здравоохранения Калифорнии немедленно активировал свой Медицинский координационный центр здравоохранения.

На сегодняшний день в Калифорнии не было обнаружено случаев передачи птичьего гриппа от человека к человеку, и почти все инфицированные лица имели контакт с инфицированным скотом. Калифорния уже создала крупнейшую в стране систему тестирования и мониторинга для реагирования на вспышку.

Администрация штата тесно сотрудничает с Департаментом общественного здравоохранения Калифорнии (CDPH), Департаментом продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии (CDFA), Управлением по чрезвычайным ситуациям Калифорнии (CalOES) и другими агентствами для межведомственного ответа, который включает своевременные обновления для общественности, многоязычную разъяснительную работу с работниками молочных и птицеводческих хозяйств. Штат обеспечивает работников сельского хозяйства доступа к дополнительным дозам сезонной вакцины от гриппа от Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) для снижения сопутствующих рисков гриппа.

Чиновники также тесно сотрудничают с Центрами по контролю и профилактике заболеваний, Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, Министерством сельского хозяйства США и местными органами здравоохранения и сельского хозяйства в рамках общегосударственных усилий по координации, внедрению и обеспечению своевременного надзора и расследования потенциальных случаев птичьего гриппа.