Клуб НХЛ “Коламбус Блю Джекетс” не провела “Ночь русского наследия” (Russian Heritage Night, RHN), которая должна была состояться на игре регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз» в ночь на 13 декабря. Об отмене болельщики узнали 11 декабря. На “Ночь русского наследия” (иногда еще называют “Вечер Русского наследия”) продавались билеты по $37 и $73, включающие в себя групповое фото болельщиков с российским форвардом «Блю Джекетс» Кириллом Марченко после матча.

«Объединенные украинские организации Огайо» (The United Ukrainian Organizations of Ohio, UUO), основанные в 1928 году, выразили обеспокоенность относительно целесообразности проведения игры, учитывая продолжающуюся войну между Россией и Украиной.

Корпоративные спонсоры хоккейного клуба, руководство Национальной хоккейной лиги и губернатор штата Огайо получили письма протеста, которые считают, что такие мероприятия можно отнести к проявлению пророссийской “мягкой силы”. В итоге, “ночь” отменили, что подтвердил сотрудник главного офиса команды и менеджер по коммуникациям Гленн Одебралски.

Российская фан-группа узнала об отмене по электронной почте за день до мероприятия. По информации российского федерального спортивного канала Матч ТВ, принадлежащего “Газпром-Медиа”, более 50 болельщиков купили билеты в составе российской группы.

Базирующаяся в Огайо команда НХЛ “Коламбус Блю Джекетс” должна была встретиться с Washington Capitals, звездой которой является Александр Овечкин, будущий член Зала славы. Хоккеист открыто поддерживает президента Российской Федерации.

Известный вратарь Доминик Гашек раскритиковал НХЛ в своем посте в X, назвав отмену мероприятия “Маленькой, но очень важной победой, которая помогла спасти жизни”. Он назвал его “самой большой рекламой российской империалистической войны и преступлений в мире спорта”.

Сам факт планирования этого мероприятия в условиях продолжающегося военного конфликта в Украине получил порцию критики и в соцсетях, некоторые пользователи даже призвали уволить того, кто дал “добро” на организацию “Ночи”.

НХЛ осудила осудила российское вторжение в Украину вскоре после его начала, призывав к его мирному урегулированию как можно быстрее. Лига также приостановила отношения с российскими деловыми партнерами и заморозила свои русскоязычные социальные и цифровые площадки. В результате все соревнования НХЛ в России были приостановлены на неопределенный срок.

Стоит отметить, что мероприятия, подобные “Ночи русского наследия” на играх НХЛ уже проводились: в апреле 2022 года на игре “Вашингтон Кэпиталз” и “Торонто Мейпл Лифс”, а в сезоне 2019-2020 годов было проведено десять ночей русского наследия.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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