18 декабря гражданин Украины Марк Соколовский, 28 лет, был приговорен к 60 месяцам (5 лет) заключения в федеральной тюрьме по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного взлома.

Согласно судебным документам, Соколовский вступил в сговор с целью эксплуатации Raccoon Infostealer в качестве вредоносного ПО. Лица, которые использовали Raccoon Infostealer для кражи данных у жертв, арендовали доступ к вредоносному ПО примерно за $200 в месяц, оплачивая криптовалютой. Эти лица использовали различные уловки, например, фишинг электронной почты, для установки вредоносного ПО на компьютеры ничего не подозревающих жертв. Затем Raccoon Infostealer похищал персональные данные, включая учетные данные для входа, финансовую информацию и другие личные записи. Украденная информация использовалась для совершения финансовых преступлений или продавалась другим лицам на форумах по киберпреступности.

В марте 2022 года, одновременно с арестом Соколовского голландскими властями, ФБР и партнеры правоохранительных органов в Италии и Нидерландах демонтировали цифровую инфраструктуру, поддерживающую Raccoon Infostealer, отключив его тогдашнюю версию. Соколовский был экстрадирован из Нидерландов в феврале 2024 года после предъявления ему обвинений в преступлениях, связанных с мошенничеством, отмыванием денег и кражей личных данных при отягчающих обстоятельствах.

В рамках своего признания в октябре Соколовский согласился на конфискацию $23 975 долларов и выплатить не менее $910 844,61 в качестве возмещения.