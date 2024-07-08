С 2019 года за профессиональный хоккейный клуб “Флорида Пантерз”, выступающий в НХЛ, играет вратарь из Новокузнецка – Сергей Бобровский или “Боб”, как его зовут в команде.

Сергей – двукратный обладатель приза Лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи», первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды.

Также он является обладателем самого высокого процента выигранных матчей среди всех вратарей НХЛ, одержавших не менее 300 побед.

24 июня “пантерам” удалось выиграть свой Кубок Стэнли, когда они обыграли канадскую команду “Эдмонтон Ойлерз” со счётом 2:1. Бобровский был признан первой звездой матча.

35-летний россиянин получил трофей от капитана «Пантерз» Александра Баркова. Это первый случай в истории НХЛ, когда капитан победившей команды сразу после вручения и круга почёта передал приз вратарю.

На празднование победы титулованный игрок вышел на встречу к болельщикам, обернувшись в российский флаг.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship