Гражданин Украины вместе с двумя сообщниками обвиняется в импорте и распространении прекурсоров фентанила и метамфетамина.

Власти США предъявили обвинения троим международным наркоторговцам, Сян Гао, Олександру Клочкову и Игорю Кричфалусийсу в сговоре с целью распространения фентанила и метамфетамина в США, сговоре с целью импорта прекурсоров (т.е. предшественника) фентанила и прекурсора метамфетамина с целью производства фентанила и метамфетамина в США

Все трое были арестованы в Марокко 17 апреля 2024 года, экстрадированы в США 11 декабря и впервые предстали перед судьей в Южном округе Нью-Йорка 12 декабря.

Как утверждается в обвинительном заключении и других судебных документах:

Фентанил — самая смертоносная наркоугроза, с которой когда-либо сталкивались США. Это основная причина смерти американцев в возрасте от 18 до 49 лет. Аналоги фентанила, схожие по химическому составу и воздействию с фентанилом, могут быть даже более мощными и смертоносными, чем фентанил.

Производство фентанила и его аналогов начинается с сырых химикатов, известных как прекурсоры, которые в основном поставляются китайскими производителями химикатов. Эти китайские производители химикатов поставляют прекурсоры по всему миру, в том числе в США, Европу и другие страны, где подпольные лаборатории используют их для синтеза готовых фентанила и его аналогов в больших масштабах. Китайские производители приспособились создавать и экспортировать химические прекурсоры фентанила, которые еще не запрещены, но специально разработаны для имитации других запрещенных химикатов.

Как заявляет Департамент юстиции США, Сан Гао, 35 лет, гражданин Китая, Олександр Клочков, 34 года, гражданин Украины, и Игорь Кричфалусийс, 32 года, гражданин Латвии, являются международными наркоторговцами, которые использовали свои связи с китайскими производителями химикатов для посредничества в сделках по поставкам прекурсоров фентанила и метамфетамина для дальнейшего распространения в США и других странах.

Расследование показало, что трое сообщников сговорились продавать тонны прекурсоров фентанила; они предоставили более пяти килограммов прекурсоров фентанила и более 50 килограммов прекурсоров метамфетамина; и отправили эти химикаты в Нью-Йорк, Австрию и Испанию, намереваясь использовать их для производства фентанила и метамфетамина в Нью-Йорке для дальнейшего распространения.

Обвиняемые также предоставляли инструкции, включая химические формулы, для превращения прекурсоров в готовый фентанил, предназначенный для распространения по всему Нью-Йорку.

Все трое обвиняются по 4 пунктам:

один пункт сговора с целью распространения фентанила и метамфетамина, что влечет за собой обязательное от 10 лет лишения свободы до пожизненного срока;

один пункт сговора с целью импорта прекурсоров фентанила и прекурсора метамфетамина с целью производства фентанила и метамфетамина, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы;

один пункт импорта прекурсора фентанила, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы;

один пункт сговора с целью отмывания денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.