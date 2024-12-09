Калифорнийская ассоциация риэлторов, ежемесячно публикующая данные о ценах на жилую недвижимость в штате, обнародовала статистику за октябрь, которая подтверждает, что Калифорния остается одним из самых дорогих рынков недвижимости в стране.

Средняя стоимость частного дома для одной семьи в Калифорнии составила около $888 000 по сравнению с $868 150 в сентябре, а цена за квартиру достигла $670 000 по сравнению с $660 00 в сентябре), т.е. недвижимость подорожала в среднем на 1-7%.

Многие калифорнийцы не могут позволить себе покупку жилья в ипотеку, а также его содержание, несмотря на это, что в Золотом штате средние зарплаты более высокие по стране. При покупке жилья важно помнить что помимо высокой стоимости самого дома на нового собственника ложится бремя выплаты налогов на землю и недвижимость, а также оплата дорогостоящей страховки, которая значительно подскочила в цене за последние годы. К этому также добавляются дополнительные расходы на обслуживание новоприобретенного дома: коммунальные услуги, интернет, телефон, ремонт, стрижка газонов, чистка водостоков и многое другое. Эти расходы могут оказаться непосильными для некоторых семей.

По данным сайта недвижимости Zillow, средняя плата аренды недвижимости в Калифорнии составляет около $2 800, что на $795 выше, чем средний показатель по стране. При этом арендные ставки не увеличились на местном уровне – это связано с законами, ограничивающими возможности владельцев недвижимости по повышению цен, что способствует стабилизации рынка.

Согласно Zillow, самая низкая арендная плата в Калифорнии зафиксирована в Реддинге — $1 142 в месяц, немного выше в Бейкерсфилде — $ 1 367 и в Юба-Сити — $1 375. А самыми дорогими городами для аренды жилья являются Сан-Диего со средней арендной платой $3 175, Сан-Франциско — с $3 168 и Лос-Анджелес — с $2 983.

При аренде квартиры в Калифорнии часто требуется подписать договор на 6 или 12 месяцев, что обязывает арендатора внести депозит в размере одного месячного платежа, он может быть удержан арендодателем в случае нарушения условий договора, к которым относится досрочное выселение.

Если рассматривать покупку или аренду жилья в целом, то наиболее доступная недвижимость в Калифорнии находится, как правило, в отдаленных сельских районах. Но проживание в отдаленной глубинке не всегда удобно тем, что там очень ограниченные предложения о работе, а по 1,5 – 2 часа тратить на дорогу в один конец ежедневно готов не каждый; мало школ и мест культурного досуга.

Тем не менее, Калифорния штатом с самым дорогим жильем, пальма первенства в своеобразном соревновании принадлежит Нью-Йорку, где средняя арендная плата составляет $3 500, затем следует Бостон — с $3 200 в месяц.

Городами с доступной арендой в США являются Хьюстон, Техас, со средней арендной платой $1 300 в месяц и Феникс, Аризона, с $1 578.

Покупка жилья в Америке возможна по минимальной цене, сделать это можно на аукционах, но у этого процесса есть свои подводные камни, поэтому требуется подготовка. Что касается земельных участков, то в некоторых случаях их можно получить даром от округа, однако для этого требуется исследование различных источников и учет личных предпочтений.

“Славянский Сакраменто” регулярно публикует информацию о ситуации на рынке недвижимости в Калифорнии, поэтому, чтобы быть в курсе событий, следите за нашими новостями.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com