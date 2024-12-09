В ноябре американское посольство в Украине временно приостанавливало свою работу из-за угрозы обстрела со стороны РФ, пишет VOA.

Американское посольство в Украине предупредило граждан США о возможных ударах армии РФ по украинским территориям. Об этом сообщается на сайте диппредставительства США в Киеве, опубликованном днем в воскресенье.

В сообщении содержится призыв к американским гражданам проявлять осторожность в связи с «возросшими угрозами со стороны российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важную инфраструктуру Украины». Американские власти призвали находящихся в Украине граждан США следить за предупреждениями местных властей о воздушных атаках, а также пользоваться мобильными сервисами, уведомляющими о воздушной тревоге, — например, Air Alert или Alarm Map.

В посольстве призвали граждан принять соответствующие меры безопасности: заблаговременно узнать о местах укрытий, воспользоваться ими в случае воздушной тревоги, а также иметь наготове запасы воды, еды и лекарств.

Посольство США публиковало подобные предупреждения и в предыдущие месяцы. 19 ноября учреждение разместило на своем сайте призыв к повышенной осторожности, предупредив о том, что постоянные российские атаки могут приводить к «отключениям электроэнергии, потере отопления и нарушению работы муниципальных служб».

В сообщении посольства, опубликованном на следующий день, говорилось, что, согласно имеющимся данным, существует риск потенциальной крупной атаки со стороны армии РФ. В этой связи посольство было временно закрыто, но возобновило работу на следующий день.