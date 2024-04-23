В Сакраменто, Сан-Диего, Сан-Бернардино пройдет распродажа собственности, отчужденной из-за неуплаты налогов ее бывшими владельцами. Корреспондент “Славянского Сакраменто” и участник программы California Local News Fellowship Университета Беркли, Виталий Атаев-Трошин, делится инструкциями о том, как участвовать в государственных аукционах в штате Калифорния.

20-21 мая чиновники столичного округа Сакраменто проведут аукцион, на котором будут продаваться дома, земельные участки и другая недвижимость по бросовой цене. Цель таких торгов – передать собственность в руки новых владельцев. Подобные мероприятия проводятся работниками окружных Департаментов финансов в разное время по всей стране.

В этом году в округе Сакраменто онлайн-аукцион откроется 20 мая в 10:00 утра и закроется 21 мая также в 10:00 утра, то есть на торги будут отведены одни сутки. Для участия в аукционе до 9 мая участники должны зарегистрироваться, регистрация уже открыта, и внести залог в размере $5000 и заплатить невозвратные $40 за регистрацию. С сегодняшнего дня доступна информация о лотах для просмотра потенциальными покупателями.

На публичные торги чаще всего выставляется собственность, которая была не востребована предыдущими владельцами по различным причинам. Чаще всего это вызвано неуплатой налогов в течении последних 5 лет. Спустя это время, округ обязан решить дальнейшую судьбу неоплаченной недвижимости. С помощью аукциона чиновники округа пытаются вернуть в казну те деньги, которые не поступили от проблемного хозяина, и выручить дополнительные суммы.

Во время торгов заранее $5000 станут вашим залогом за ту недвижимость, которую вы попытаетесь выкупить. Оплата принимается в виде ACH (Automated Clearing House) или в виде e-check. Успешные участники торгов, которые по какой-либо причине не завершат сделку, лишаются $5000 и им будет запрещено участвовать в торгах округа Сакраменто на пять лет!

Прежде чем принимать решение об участии в аукционе, рекомендуется изучить все лоты самостоятельно или с помощью специалистов.

Участие в торгах может как помочь сэкономить деньги, а так и внести в вашу жизнь неожиданные трудности. Приобретая недвижимость на аукционе, вы должны располагать дополнительным бюджетом, помимо суммы на покупку лота, который вам понадобится для работы с купленным объектом: на доме или земельных участках с торгов часто зависают долги от бывших владельцев, которые придется гасить уже вам как новым хозяевам.

Жилую недвижимость в Калифорнии хотят сделать доступнее

Бывает и так, что на торги выставлен дом вместе с его предыдущим хозяином, который не собирается уходить из своего жилища, и, купив такую недвижимость, вам придется попотеть в судах, доказывая его незаконное проживание уже на вашей жилплощади.

Поэтому еще до участия в торгах необходимо четко понимать, что собственность с аукциона подразумевает различные риски для очередного покупателя, начиная от недоплаченных налогов и других обременений, заканчивая отсутствием разрешений (permits) на какие-либо ранее проведенные работы, штрафы и пр.

Как бы не выглядела притягательной цена на собственность, настоятельно рекомендуется всем заинтересованным в ее покупке с аукциона заранее изучить объект, посмотреть его на месте, получить всю исчерпывающую информацию о нем от местных органов власти, провести инспекцию и т.п.

С подробной информацией, предостережениями, правилами и прочими условиями участия в аукционе можно ознакомиться здесь и здесь, информация доступна на английском языке.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship