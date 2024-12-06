Департамент финансов пресек деятельность финансовой сети, которая позволяла российским элитам обходить санкции США.

4 декабря Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Департамента финансов США ввело санкции в отношении пяти лиц и четырех организаций, которые связаны с TGR Group, международной незаконной финансовой сетью бизнесов и сотрудников, которые способствовали обходу санкций в интересах российских элит.

TGR Group работает над сокрытием незаконной деятельности своих клиентов, в том числе посредством использования цифровых активов, таких как стейблкоины. Контролируемая гражданином Украины Джорджем Росси, сеть предоставляет ряд услуг по размещению, наложению и интеграции незаконных финансовых схем в мировую финансовую систему. К ним относятся: отмывание средств, связанных с санкционнныи организациями; предоставление незарегистрированного сервиса по обмену наличных и криптовалюты; получение наличных и предоставление их клиентам в виде криптовалюты; предоставление услуги предоплаченной кредитной карты; и сокрытие источника средств, чтобы позволить гражданам России с высоким уровнем дохода приобретать недвижимость в Соединенном Королевстве.

“Через TGR Group российские элиты пытались использовать цифровые активы, в частности стейблкоины, обеспеченные долларом США, чтобы обойти санкции США и международные санкции, еще больше обогащая себя и Кремль,” — сказал исполняющий обязанности заместителя секретаря по терроризму и финансовой разведке Брэдли Т. Смит.

Сотрудники TGR

Для поддержки своей незаконной деятельности TGR использовала других незаконных участников, таких как Smart Group, возглавляемую гражданкой России Екатериной Ждановой, которая находится в санкционном списке США с 3 ноября 2023 года.

Гражданин России Хаджи-Мурат Далгатович Магомедов и Жданова регулярно координировали свои действия для содействия крупным операциям по отмыванию наличных денег и криптовалюты на международном уровне, а также передачу крупных сумм наличных денег в Соединенном Королевстве. Несколько раз Магомедов выступал посредником в операциях по отмыванию денег, за которые Жданова выполняла и получала комиссионное вознаграждение.

Гражданин России Никита Владимирович Краснов тесно сотрудничал со Ждановой в качестве ключевого партнера по отмыванию денег. В рамках своей схемы Краснов организовывал посредников для доставки и конвертации больших сумм наличных в криптовалюту, которая затем зачислялась на криптовалютные кошельки на имя Ждановой. Среди других методов отмывания денег заговорщики использовали компанию по производству роскошных часов для содействия отмыванию денег в торговле.

Гражданин Украины Джордж Росси родился в России и, как полагает Департамент финансов, полностью контролирует TGR Group. Он также является основателем TGR Partners и неисполнительным директором в TGR Corporate Concierge LTD, включенных в санкционный список.

Гражданка России Елена Чиркинян является прямым подчиненным Росси и считается лицом, принимающим решения в TGR Group. Она также является партнером в TGR Partners, генеральным директором TGR Corporate Concierge LTD и менеджером компании TGR DWC-LLC, включенной в санкционный список США.

В 2023 году Чиркинян участвовала в сокрытии перевода средств из России для поддержки деятельности находящейся под санкциями Великобритании русскоязычной медиаорганизации в Соединенном Королевстве. Эти средства поступили от RT (Russia Today). 13 сентября 2024 года Госдеп внес в санкционный список Автономную некоммерческую организацию ТВ-Новости, финансируемую российским правительством и контролирующую RT.

Отдельно Чиркинян координировала действия со Ждановой, чтобы скрыть источник средств российских клиентов для покупки недвижимости в Соединенном Королевстве.

Гражданин Латвии Андрейс Браденс связан с несколькими компаниями TGR Group, включая Pullman Global Solutions LLC (Pullman Global) и TGR Corporate Concierge LTD. Pullman Global — это компания из Вайоминга, которой владеет Браденс.

Все вышеперечисленные лица включены в санкционный список в соответствии с Указом президента за то, что они работают или работали в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации.

Компании сети TGR

TGR Partners — это компания из Москвы, которая предоставляет финансовые услуги, такие как управление активами, торговля криптовалютой, платежи на валютном рынке и услуги консьержа. TGR Partners имеет филиалы в России, Великобритании и других частях Европы и Азии.

TGR Corporate Concierge LTD — это компания из Великобритании, которой владеет и управляет Браденс, Чиркинян — ее генеральный директор.

TGR DWC-LLC — это компания из ОАЭ, которой управляет Чиркинян, предоставляющая услуги консьержа: она могла позволить клиентам скрыть источники своего богатства и приобрести дорогостоящую недвижимость.

Siam Expert Trading Company Limited (Siam Expert) — компания, базирующаяся в Таиланде и содействующая экспорту электронных компонентов в Россию, связана с Андрейсом Браденсом.

Pullman Global Solutions LLC (Pullman Global) — компания, базирующаяся в Вайоминге, которой владеет все тот же Браденс.

Все вышеперечисленные компании внесены в санкционный список.

Последствия санкций

В результате внесения в санкционный список все имущество указанных выше лиц и компаний и их имущественные интересы, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, блокируются и должны быть сообщены в OFAC. Также блокируются любые организации, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 процентов или более одному или нескольким заблокированным лицам.

Департамент финансов США напоминает, что “лица США должны соблюдать правила OFAC, включая всех граждан США и постоянных резидентов-иностранцев независимо от того, где они находятся, всех лиц в Соединенных Штатах и ​​все зарегистрированные в США организации и их зарубежные филиалы. Лица, не являющиеся гражданами США, также подпадают под определенные запреты OFAC. За несоблюдение санкций граждане США могут быть привлечены к гражданско-правовой или уголовной ответственности за нарушение Руководящих принципов OFAC.