В четверг утром в округе Гумбольдт на севере Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, передает Геологическая служба США, USGS. В связи с чем было объявлено предупреждение о цунами для части Северного побережья США.

Первоначально магнитуда землетрясения была зарегистрирована как 6,6, однако Геологическая служба США (USGS) повысила ее до 7 баллов. На карте USGS эпицентр землетрясения в 10:44 утра находится примерно в 61 миле к западу-юго-западу от Ферндейла. Магнитуда дважды пересматривалась в сторону увеличения. Примерно через три минуты в регионе произошло землетрясение магнитудой 5,8 в 5,6 милях к западу-северо-западу от Кобба.

В 10:48 утра почти в 4 милях к северо-западу от Кобба произошло землетрясение магнитудой 2,5. Землетрясение очень сильно почувствовали в Сакраменто и в районе залива Сан-Франциско.

В настоящее время сообщений о каких-либо разрушениях и жертвах не поступало. Некоторые жители написали в соцсетях, что вода в их бассейнах «вышла из берегов». Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о цунами для большей части побережья и для некоторых частей Орегона.

Вскоре после землетрясения и угрозы цунами были изданы приказы об эвакуации. Район скоростных поездов залива Сан-Франциско, BART, остановил движение во всех направлениях через подводный туннель между Сан-Франциско и Оклендом. Полицейское управление Беркли объявило о приказе об эвакуации в Западном Беркли. Людям говорят оставаться к востоку от 7th St.

Председатель Сената штата Калифорния Майк Макгуайр написал в Twitter около 11:12 утра, что в Кресент-Сити в округе Дель-Норте действует приказ об эвакуации до дальнейшего уведомления из-за предупреждения о цунами.