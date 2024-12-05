По данным компании Circana BookScan, отслеживающей продажи книг, в 2024 году продажи Библии выросли на 22 % за год по сравнению с 2023 годом, сообщает Wall Street Journal. Для сравнения, общий объем продаж печатных книг в США за этот период вырос менее чем на 1%.

Издательство HarperCollins назвало Библию одним из бестселлеров в своем последнем отчете о прибылях и убытках, сообщает VOA.

По мнению аналитиков, беспокойство об экономике, конфликтах за рубежом и неопределенности в связи с прошедшими выборами, способствуют росту интереса читателей к Библии.

Исследовательский центр Pew Research Center обнаружил, что около 28 % взрослых жителей США в настоящее время не причисляют себя к какой-либо религии. Тем не менее, продажи Библий выросли до 14,2 миллиона в 2023 году с 9,7 миллиона в 2019 году и достигли 13,7 миллиона за первые 10 месяцев 2024 года.