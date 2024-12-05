Губернатор Гэвин Ньюсом призывает калифорнийцев пересаживаться на электромобили.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом продолжает стимулировать калифорнийцев переходить на электрические автомобили. Недавно он опубликовал видео на своем YouTube-канале, в котором рассказал о пяти способах, которые делают владение автомобилем с нулевым уровнем выбросов “дешевле и проще, чем когда-либо”.

Первый способ — финансовая поддержка от штата: каждый может получить до $12 000 для замены своего старого автомобиля на экологически чистый. Эта мера направлена на снижение финансового бремени для тех, кто хочет сделать вклад в сохранение окружающей среды.

Второй способ — федеральные субсидии. Калифорнийцы могут рассчитывать на $7 500 федеральных средств, которые помогут при покупке нового или подержанного электрического автомобиля. Кроме этого доступно дополнительное финансирование и от местных программ.

Третий способ – развитая инфраструктура. По всему штату уже установлено более 150 000 зарядных станций, включая суперчарджеры, что значительно упрощает подзарядку и позволяет водителям быстрее вернуться на дорогу.

Четвертый способ – экономический. Владение автомобилем с нулевым уровнем выбросов обходится на сотни долларов дешевле каждый год благодаря сниженным затратам на обслуживание. Кроме того, владельцы электромобилей освобождены от необходимости стоять в очередях на заправках, что экономит время и нервы.

Пятый способ — это доступ к информации о покупке более чем 100 моделей электомобилей. Губернатор предлагает калифорнийцам узнать на сайте driveclean.ca.gov, как можно получить тысячи долларов на приобретение автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Уже несколько лет Калифорния продвигает экологически чистый транспорт и поддерживает своих жителей, желающих сделать выбор в пользу улучшения экологической обстановки. Власти штата считают, что переход на автомобили с нулевым уровнем выбросом не только способствует охране окружающей среды, но и улучшает экономическое положение граждан.

Калифорния продолжает лидировать в стране по внедрению автомобилей с нулевым уровнем выбросом, превысив 2 миллиона проданных по всему штату электрических, подключаемых гибридных и водородных автомобилей. На прошлой неделе Губернатор Ньюсом объявил, что Калифорния вмешается и предоставит скидку на “чистые” автомобили в Калифорнии, если новая администрация Трампа выполнит свою угрозу отменить федеральный налоговый кредит.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship