Калифорния создает рабочие места, в том числе и для украинских беженцев

25 ноября губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посетил цементный завод (National Cement) с низким уровнем выбросов в Лебеке, округ Керн, чтобы подчеркнуть усилия администрации штата по созданию рабочих мест. Эта поездка проходила в рамках плана экономического развития California Jobs First Economic Blueprint, представленном на прошлой неделе во Фресно.

Как заявляется, Экономический план будет направлять инвестиции штата в ключевые секторы для обеспечения устойчивого экономического роста, инноваций и доступа к высокооплачиваемым рабочим местам в течение следующего десятилетия. Полный план будет выпущен в начале следующего года вместе с 120 миллионами долларов на поддержку «готовых к запуску» проектов по созданию рабочих мест по всему штату в течение следующих трех лет.

В 2021 году губернатор запустил процесс планирования экономического развития штата под названием Фонд экономической устойчивости сообщества (CERF), который в 2023 году был переименован в Региональную инвестиционную инициативу под лозунгом California Jobs First, гарантирующая, по заявлению губернатора, что экономика штата будет работать на благо всех его жителей.

В рамках программы каждый из 13 районов штата, выделенных согласно California Jobs First Economic Blueprint, предложили свои планы развития, основанные на данных, включая определение приоритетных секторов. Для поддержки этого процесса Калифорния инвестировала 287 миллионов долларов с 2022 года.

В понедельник в Лебеке губернатор Ньюсом осмотрел завод National Cement, встретился с профсоюзными работниками и местными лидерами и пообщался с журналистами. Производство цемента известно как одна из самых сложных отраслей для уменьшения выбросов углеродов (или декарбонизации) из-за тепла, необходимого для производства цемента. В последние годы цементный завод много работал над тем, чтобы перейти на операции с низким уровнем выбросов и более устойчивые цементные смеси, таким образом, он становится важной частью чистой экономики округа Керн.

“Экономика Калифорнии процветает только тогда, когда развиваются все регионы штата. С помощью региональных планов «California Jobs First» мы получаем обратную связь непосредственно от сообществ по всему штату о их экономических приоритетах и видении будущего». Это открывает новые возможности для трудоустройства и развития карьеры в устойчивых и растущих секторах экономики,” – подчеркнул губернатор Ньюсом подчеркнул.

В настоящее время в Калифорнии в 7 раз больше рабочих мест в сфере чистой энергии, чем рабочих мест в сфере ископаемого топлива, и она является домом для более полумиллиона чистых рабочих мест в сфере чистой энергии (вдвое больше, чем в Техасе). Администрация штата работает над удвоением усилий по созданию еще большего количества климатически ориентированных рабочих мест.

Кроме создаваемых рабочих мест округ Керн предлагает привлекательные условия для жизни. Здесь пока держатся относительно низкие цены на земельные участки и жилые дома, что делает его удобным местом для мигрантов и местных жителей, желающих приобрести жилье без чрезмерных затрат.

Во время пресс-конференции с Гэвином Ньюсомом я задал ряд вопросов, один из которых касался иммигрантов с постсоветского пространства, в частности, украинцев, которые приезжают в Калифорнию в поисках безопасности и возможности сохранить свои жизни из-за продолжающейся войны в Украине. Обычно у них есть право на работу, однако им сложно ориентироваться в новой среде, поэтому многие сталкиваются с трудностями с трудоустройством из-за отсутствия знаний и языкового барьера, поскольку мало кто из них в достаточной степени владеет английским языком.

Я также напомнил губернатору о крупном землетрясении, которое произошло летом 2019 года в районе города Риджкрест, также находящегося округе Керн. Оно привело к разрушению инфраструктуры и значительным сокращениям рабочих мест. А вскоре произошёл новый вызов — пандемия COVID-19, которая ещё больше усугубила ситуацию. Положение дел постепенно меняется, в том числе благодаря действиям местных чиновников. Примером этого является строящаяся новая школа в районе Сирлс-Валли (Searles Valley), возводящаяся рядом с повреждённой школой, известной тем, что на ее территории находится единственное в Соединённых Штатах грунтовое поле для игры в американский футбол. В условиях длительной жары и засоленной почвы содержание натурального газона делается практически невозможным.

Ньюсом начал с того, что Калифорния является лидером в стране по поддержке украинских беженцев, которые пострадали от войны. «У нас есть центры и учреждения, которые специально работают с этой диаспорой, помогая связаться с семьями и содействуя в адаптации людей, особенно тех, кто здесь находится легально на основе федеральных инициатив и нуждается в поддержке на уровне штата и местном уровне», — пояснил губернатор, обратив внимание, что среди присутствующих находился эксперт Стюарт Нокс, секретарь Калифорнийского агентства по труду и развитию рабочей силы, которое также занимается поддержкой рабочих ресурсов и финансированием инициатив для украинцев.

“У меня была возможность побывать там, я помню, как приземлялись после землетрясения. Это была весьма необычная посадка и район пострадал гораздо больше, чем ожидали СМИ,” – сказал губернатор, отвечая на вопрос о Риджекресте. Он подчеркнул важность контроля за федеральными ресурсами, выделенными после землетрясения, и добавил: «Я весьма осведомлён о важности подотчетности средствам FEMA и о том, чтобы эти ресурсы использовались более эффективно».

Сейчас, как никогда, для жителей Калифорнии, находящихся в поиске достойной работы и стабильного дохода, открываются новые горизонты. В этом контексте округ Керн может стать не просто местом работы, но и новым домом для тех, кто ищет более доступное жилье в сравнении с другими районами штата.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship