В результате аварии с Tesla Cybertruck погибли 3 человека

В районе Окленда произошла смертельная авария с участием Tesla Cybertruck.

Накануне Дня Благодарения, в среду, в небольшом городе Пидмонте (находится по соседству с Оклендом) в результате аварии погибли три молодых человека в Tesla Cybertruck после того, как электрокар выскочил на бордюр, врезался в дерево и загорелся. Автомобиль сгорел полностью. Как сообщает полиция, скорость стала одним из факторов аварии, но не исключено, что были замешаны наркотики или алкоголь.

Из уважения к семьям погибших, полиция не разглашает возраст или личности жертв.

В момент аварии в автомобиле находилось 4 человека, все они были друзьями, отдыхавшими дома на каникулах. Одного из них смог вытащить человек, ехавший следом на другом автомобиле, пострадавший получил множественные ожоги и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Три других пассажира Cybertruck были объявлены погибшими на месте происшествия.

Находящийся внутри Cybertruck iPhone автоматически оповестил диспетчеров 911 в 3:08 утра об аварии и предоставил координаты ее места, сообщило полицейское управление Пидмонта. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия через две минуты после уведомления от iPhone, приехавшая в 3:16 утра пожарная служба Пидмонта смогла потушить пламя.

Расследованием причин трагедии занимаются полиция и дорожный патруль Калифорнии.