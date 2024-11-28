Президент Джо Байден попросил прощения у коренных американцев за “зверство” над их детьми в школах-интернатах.

25 октября президент Джо Байден посетил индейское сообщество Гила-Ривер в Аризоне, где официально принес извинения за жестокое обращение и травмы, которые пережили их дети, pome`ennye в школы-интернаты. Байден отметил, что почти тысяча детей коренных народов Северной Америки погибли в результате системы, которую он охарактеризовал как «одна из самых ужасных глав в истории Америки».

В ходе своего выступления президент навал «почти 1000 документированных детских смертей», подчеркнув, что реальные цифры могут быть значительно выше. Он подчеркнул, что потеря поколений, культуры и языка является «ужасно неправильно» и «грехом на нашей душе».

«Я официально извиняюсь как президент Соединенных Штатов Америки за то, что мы сделали», – сказал Байден.

Визит президента проходил на фоне усилий Департамента внутренних дел, в июле опубликовавшего отчет о масштабе насилия, произошедших в результате принудительной ассимиляции, и содержащий свидетельства выживших, которые показывают, как травмы, полученные в школах-интернатах, продолжают оказывать влияние на коренные народы и их потомков.

Федеральное правительство США разработало систему школ-интернатов для индейцев как ключевой элемент своей политики принудительной ассимиляции. Такие школы работали на протяжении почти двух веков, в результате, десятки тысяч детей коренных народов были насильно разделены со своими семьями и помещены в учреждения, где им давали английские имена, заставляли стричь волосы и запрещали говорить на родных языках. В интернатах практиковалось жестокое обращение: детей били и недокармливали.

“Эти школы стали местами травмы и ужаса для коренных народов на протяжении более ста лет. Дети коренных народов, начиная с четырех лет, были украдены из своих семей и общин», — сказал Байден, выступая перед общественностью в населенном пункте Лавин, пригород Финикса.

Извинение президента Байдена стало первым публичным извинением от действующего президента США за травмы, причиненные системой федеральных интернатов.

В сентябре этого года губернатор Калифорнии подписал законы, направленные на решение проблемы наследия расовой дискриминации в штате.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com