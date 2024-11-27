Во время первого президентского срока Трампа Келлог работал в Совете национальной безопасности, пишет VOA.

Избранный президент Дональд Трамп номинировал генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога (Keith Kellogg) на пост спецпредставителя по проблемам, связанным с конфликтом в Украине.

«Я очень рад выдвинуть кандидатуру генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России. Кит сделал выдающуюся карьеру в военной и деловой сферах, в том числе – занимал весьма ответственные должности в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала! Вместе мы обеспечим МИР С ПОЗИЦИИ СИЛЫ и сделаем Америку и мир СНОВА БЕЗОПАСНЫМИ!» – говорится в заявлении избранного президента.



Во время первого президентского срока Трампа Келлог работал в Совете национальной безопасности и был советником по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.



Ранее в этом году он представил Трампу план прекращения войны, включающий требования перемирия между Киевом и Москвой по существующей сегодня сегодня линии соприкосновения. Агентство Reuters сообщило об этом в июне.



В настоящее время должности специального посланника по конфликту в Украине не существует, но Трамп, вероятно, создаст ее, сообщили источники, говорившие на условиях анонимности.



Ранее три осведомленных источника Reuters сообщали о том, что Трамп выдвинет Келлога.



При этом Каролин Ливитт, ранее назначенная Трампом на должность пресс-секретаря Белого дома, тогда не стала комментировать появившуюся информацию о кандидатуре Келлога, подчеркнув, что кадровые решения «будут и далее объявляться (Трампом) по мере их принятия».



Ранее также сообщалось, что, кроме Келлога, по данным источников, на вышеуказанную должность мог претендовать бывший посол США в Германии (2018—2020), и советник Трампа по внешней политике (2020) Ричард Гренелл (Richard A. Grenell).



В ходе прошедшего в июле круглого стола агентства Bloomberg Гренелл выступал за создание «автономных зон» в качестве средства урегулирования конфликта. Келлог разработал свой план вместе с Фредом Флейцем, также работавшим в Совете национальной безопасности во время первого президентского срока Трампа.



Согласно предлагаемой ими стратегии, США должны заявить Украине, что она получит больше американского оружия, но лишь в том случае, если Киев согласится на мирные переговоры. В то же время США предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к увеличению поддержки Украины со стороны США. Кроме того, согласно этому плану, вступление Украины в НАТО будет снято с повестки на ближайшее будущее.