МедиаВидеоВойнаИнтересноМнениеЭксклюзив “Путин покaзал голую Меланью Трамп по российскому телевидению” Nov 25, 2024 142 FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedinReddItEmailTelegramVKViber ПО ТЕМЕ Жителя Такомы признали виновным в убийстве Рувима Стукова В Калифорнии разрабатывают дороги с беспроводной зарядкой для электромобилей Губернатор Калифорнии приобрел дом за $9,1 миллионов в округе Марин Разговор с Путиным: Байден спровоцировал войну Посольство США в Киеве вернулось к работе Сиськи, масиськи и прочие письки. Путин официально Трампа не поздравил — Леон Вайнстайн