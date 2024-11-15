Better Source – крупнейший продавец подержанной офисной мебели, чьими клиентами являются в том числе Federal Reserve Bank, а также техгиганты Google, Facebook, Pinterest и другие, которые время от времени сокращают своих работников, поэтому появляется ненужная поддержанная мебель, которую нужно куда-то девать.

В магазине можно найти винтажную и соврать представленных товаров – высококачественная дизайнерская мебель, некоторые предметы даже находятся в своих оригинальных коробках.

Дочерняя компания Better Source, Greener Source, ликвидирует мебель бизнесов, когда они закрывают свои офисы. В зависимости от состояния, она либо жертвуются некоммерческим организациям, либо выбрасывается, либо перепродается с большими скидками в точках продаж Better Source в Хейворде, Кэмбелле и Сан-Матео.

Около 65% запасов поступает от закрывающихся технологических компаний. Бизнес Better Source начал процветать во время пандемии, когда многие местные офисы закрылись и стали виртуальными из-за неопределенности.

Большим спросом у покупателей Better Source пользуются регулируемые по высоте столы и и кресла Herman Miller Aeron, а также кабинки для уединения (privacy booths), поскольку в современных офисах преобладает открытая планировка помещения.