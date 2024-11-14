Газета The Washington Post, ссылаясь на источники, знакомые с ситуаций, сообщила, что 7 ноября избранный президент Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным 7 ноября, они обсудили ситуацию на Украине, и Трамп призвал Путина избегать эскалации конфликта.

По их данным, Трамп поговорил с Путиным после того, как российский лидер в своем поздравительном послании 47-му президенту выразил готовность к переговорам, подчеркнув важность восстановления отношений между США и Россией и работы над прекращением войны на Украине.

Как пишет газета, Путин и Трамп говорили о необходимости достижения мира в Европе и избранный президент США выразил заинтересованность в последующих разговорах для обсуждения “скорейшего урегулирования конфликта”.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал “чистой выдумкой” публикацию Washington Post.

“Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация,” – сказал он журналистам РБК и Би-би-си утром в понедельник.