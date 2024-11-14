Американец Эдвард Ли Говард стал первым и последним оперативным работником ЦРУ, перешедшим в 1985 году на сторону СССР, и единственным, о котором известно, обосновавшимся в СССР. Примечательно, что Говард всегда отрицал, что был шпионом, а в Москве проживал как гость государства. На протяжении 10 лет США безуспешно добивались его выдачи.

Жизнь до ЦРУ

Родился он в 1951 году в Аламогордо, небольшом городе штата Нью-Мексико в семье специалиста по ракетному вооружению, служившего на местной авиабазе. Мать была испанкой из Нью-Мексико. Семья постоянно моталась по стране из-за частых переводов отца с одной базы на другую.

В 1972 году Говард окончил Техасский университет, некоторое время поработал в ирландской компании “Эксон Корп”, а затем завербовался в Корпус мира и оказался в Колумбии, где он встретил будущую жену Мэри Седарлиф. После женитьбы на ней и получения второго диплома в Вашингтоне, он начал работать в Агентстве США по международному развитию (USAID). Важной вехой в его карьере стала работа в Перу, где он занимался кредитными проектами. Позже он вернулся в Чикаго, где работал в сфере экологии.

Работа в ЦРУ и увольнение

В своих мемуарах он упоминает, что был приглашен в ЦРУ в 1980 году, куда годом ранее он отослал документы о приеме на работу. Примерно год Говард был “курсантом” и прошел 18-недельный курс разведывательной подготовки в Кэмп-Пири, учебном центре ЦРУ.

В 1981 году Говард вместе с женой получил должность в отделе, отвечающем за Восточную Европу и СССР, где проработал, по разным данным, 2 – 3 года. Перед отправкой на службу в посольство США в Москве он, как и все остальные сотрудники, проходил тест на детекторе лжи. И полиграф показал, что на вопрос об употреблении наркотиков, Говард солгал. В результате, в конце весны 1983 года их вместе с женой уволили из ЦРУ.

До конца своих дней Говард утверждал, что с ними поступили несправедливо. Вскоре подал прошение в советское консульство в Вашингтоне о получении туристической визе для поездки в СССР. Он добавил записку, в которой высказывал желание встретиться с КГБ для передачи важной информации, однако встреча состоялась лишь через год.

Также в 1983 году в семье Говардов родился сын Ли.

После увольнения из ЦРУ он работал экономическим аналитиком в государственном агентстве в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, но пьянство Говарда доставило ему там неприятности. Из-за пьянства он стал фигурантом уголовного дела из-за драки и стрельбы в одном из городских баров. Кроме условного срока ему было предписано проходить лечение в психиатрической клинике. Столкнувшись с финансовыми проблемами, он связался с советскими агентами в Вене в 1984 году, находясь в отпуске со своей женой, и, как утверждается, продал им секреты, которые он узнал, готовясь к назначению в Москве.

В начале 1984 года Говард начал звонить по открытой линии на коммутатор посольства США в Москве. Со стороны посольства это выглядело как «пьяные звонки». Он просил позвать к телефону людей, которых он знал в посольстве, самого старшего советского гражданина, работающего в посольстве, и начальника резидентуры. Операторы коммутатора (советские граждане) и те, с кем он соединялся, сообщали о звонках персоналу посольства. С точки зрения московского посольства его звонки становились все более и более подробными относительно уровня его недовольства ЦРУ.

Летом 1984 года во время поездки в Европу Говарду удалось поговорить с советскими спецслужбами, а по приезду в Америку он пытался всячески демонстрировать благополучную жизнь перед сотрудниками Центрального разведывательного управления США, которое, как ему казалось, не оценило его должным образом. Личную обиду на ЦРУ отмечают все, кто писал о Говарде как в США, так и в России.

Затем у него состоялась вторая встреча с советскими агентами в начале 1985 года. После этих двух поездок Говард показывал друзьям из Нью-Мексико новую коллекцию швейцарских золотых монет, часы Rolex и шляпы в русском стиле, которые он демонстрировал вместе со своим маленьким сыном.

В августе 1985 года, вооружившись наводкой, предоставленной советским перебежчиком Виталием Юрченко, который поделился с американцами о неком двойном агенте Роберте. Сотрудники ФБР пришли к выводу, что это и есть не кто иной, как бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Ли Говард, но доказательства не было, только слова Юрченко. Последний на допросах отрицал свою причастность к сотрудничеству с КГБ. Сам Юрченко через время снова перешел на сторону СССР. В советском посольстве он заявил о том, что американцы его похитили.

Побег в СССР

В итоге, в сентябре 1985 года ФБР установило слежку за домом Говарда, и он ее обнаружил, поэтому решился бежать: он одел манекен и спрятал его в своей машине, затем отправился на ужин со своей женой Мэри, когда они возвращались из ресторана, жена была за рулем, в это время Говард выскользнул из машины, положив манекен на пассажирское сиденье вместо себя. Когда Мэри вернулась домой, она позвонила в офис и включила запись, заранее записанную Говардом, чтобы назначить интервью на следующее утро, поэтому сотрудники ФБР были уверены, что бывший сотрудник ЦРУ находится дома, в то время как он уже был на пути в Даллас (по другой информации, он отправился в Альбукерке, откуда долетел до Нью-Йорка, а потом – в Хельсинки), откуда направился в Хельсинки, Финляндия. Там он попросил убежища в советском посольстве, а оттуда в багажнике машины с дипломатическим номером его отвезли в Ленинград.

Владимир Крючков, возглавлявший советскую разведку с 1974 года и КГБ СССР с 1988 до 1991 года, знал Говарда лично; в одном интервью он сказал, что у бывшего работника ЦРУ была “своеобразная гордость: он не шпион, не враг своего американского народа, а борец против ЦРУ”.

С Говором связывают раскрытие американского шпиона Адольфа Толкачева. Он был ведущим инженером в НИИ «Фазотрон», занимался вопросами разработок в сфере авиации и радиолокации и выдал американцам множество секретной документации, связанной с разработками ракетных комплексов и истребителей. В 1986 году по приговору суда инженер был расстрелян. Также Говард предоставил КГБ сведения о прослушке линий правительственной связи ВМФ СССР – в свое время спецслужбам США удалось установить прослушивающие устройства на линиях связи в Баренцевом море и Тихом океане.

Жизнь в СССР и России

В СССР Говард жил под фамилией Руманиса Эдуарда Яновича, поскольку он говорил с акцентом и его надо было как-то объяснить. За счет государства и него были квартира в районе Арбата в Москве и дача в Жуковке.

Его жена избежала ареста и они регулярно встречались с ним в Европе. По словам друзей, вернувшись в Соединенные Штаты, она и сын продолжали ежегодно навещать его. Какое-то время Говард работал в Венгрии, куда переехал с Мэри и сыном Ли. Потом были Чехословакия, Швеция, но США всегда и везде требовали экстрадиции, и Говард вернулся в Москву.

В 1995 году вышли его мемуары «Safe House» (“Конспиративная квартира”), в которых утверждал, что был готов к сделке о признании вины. Находясь в России он неплохо зарабатывал, консультируя некрупных олигархов и маклеров. В период перестройки работал в крупной иностранной страховой компании, получал 5 тысяч долларов в месяц. Но все время злоупотреблял алкоголем.

Он отрицал свою виновность в выдаче американских агентов. Говард считал, что спецслужбы США хотели сделать его козлом отпущения, и поэтому принял решение уехать из страны.

Летом 2002 года Эдвард умер на даче в Подмосковье. Точная причина неизвестна до сих пор: одна из версий – у него был цирроз печени, другая – Говард неудачно упал с лестницы и сломал шею; есть версии, что это было самоубийство или даже его устранили.

После смерти вдова Говарда привезла урну с его прахом в США.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship