Результаты прошедших выборов в США вызывают опасения у многих жителей США, беспокоящихся, что из-за обострения разногласий между людьми, придерживающихся разных взглядов, может начаться гражданская война, поэтому некоторые из них, даже те, кто придерживается либеральных взглядов, начали готовиться – образовывать сообщества выживальщиков. The New Yorker написала о них.

Издание пишет, что на семинары по выживанию, на которых учат обращаться с оружием и инструментами, пользоваться камуфляжем, ориентироваться на местности с помощью компасов и карт, строить укрытие из подручных материалов, оказывать первую помощь; как скрываться от возможных преследователей и др., в последние годы стали чаще записываться мужчины либеральных взглядов, которые раньше могли высмеять саму идею подобных занятий, женщины, кто-то даже приводит детей. Причем тенденция записи на подобные курсы усилилась после выборов 2020 года и среди слушателей появилось больше тех, кто никогда не занимался чем-то подобным.

Как пишет The New Yorker, со ссылкой на Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) к политическому насилию готовятся около 20 миллионов американцев, еще больше американце опасаются возможной гражданской войны ультраправых против ультралевых.

The New Yorker упоминает несколько исследований: исследование Reuters, вышедшее в августе 2023 года, которое выявило резкий рост политического насилия в США: в период с января 2021 года до момента публикации журналисты выявили более 200 преступлений, связанных с идеологическими разногласиями. И исследование, проведенного учеными из Калифорнийского университета в Дейвисе, согласно которому каждый третий взрослый американец считает, что насилие “обычно или всегда оправданно” как средство достижения политических целей.

Многие выживальщики уже подготовили «тревожные чемоданчики», кто-то даже вложился в убежища (построил свое или арендовал место в готовом) на случай критической ситуации.

Большинство экспертов, на которых ссылается The New Yorker, считает, что в ближайшие годы в США вряд ли начнется полномасштабная гражданская война, даже несмотря на непримиримые разногласия между демократами и республиканцами. Издание цитирует Криса Эллиса, сотрудника министерства обороны США, политолога и участника военных операций в Афганистане, Ираке и Косово, который убежден, что ни протесты Black Lives Matter, ни захват Капитолия 6 января 2021 года, ни покушения на Трампа не способны разделить нацию, как это произошло во время Гражданской войны в 1861-1865 гг.