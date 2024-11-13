Дональд Трамп и президент Джо Байден провели “теплую встречу” в Белом доме

Избранный президент Дональд Трамп и президент Джо Байден встретились в среду впервые с тех пор, как Трамп одержал победу на выборах и вновь занял Белый дом. Оба лидера пообещали плавную передачу власти, которая состоится в январе.

Сидя бок о бок у камина в Овальном кабинете, Трамп и Байден демонстрировали мирное единство, несмотря на долгую историю конфликтов и обмена резкими высказываниями. Байден, который победил Трампа в 2020 году, отказался от участия в выборах 2024 года после неудачных дебатов с Трампом и передал свою кандидатуру вице-президенту Камале Харрис, которая также проиграла.

«Мы настроены на плавный переход и сделаем всё, что в наших силах, чтобы обеспечить вам поддержку и передать всё необходимое», — сказал Байден, тепло поприветствовав Трампа. Трамп поблагодарил его: «Политика бывает жестокой, но сегодня, Джо, это хороший день. Я очень ценю этот плавный переход».

Репортёры пытались задать вопросы, но их быстро вывели из зала, чтобы не нарушать короткую, но важную встречу. Вне Белого дома собралась толпа журналистов, с нетерпением ожидавших этого события.

Эта сцена резко контрастировала с критикой, которой они обменивались годами. Байден, 81-летний демократ, называл Трампа угрозой демократии, а Трамп, 78-летний республиканец, критиковал Байдена за некомпетентность и в 2020 году выдвигал обвинения в фальсификации выборов.