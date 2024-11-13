После объявлении о победе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, в субботу в США прошли протесты – на улицы вышли тысячи людей, разочарованных его переизбранием и несогласных с его политкой.

В пятницу, 8 ноября, протестующие собрались у здания мэрии в Портленде, штат Орегон, на демонстрацию против Трампа с плакатами, гласившими “Боритесь с фашизмом” и “Превратите страх в борьбу”.

Чтобы выразить свой протест против победы Трампа, демонстранты собрались в парке Point Start в Питтсбурге, штат Пенсильвания, с плакатами “Мы не вернемся назад” и “Мое тело — мой выбор”.

В субботу, 9 ноября, в Нью-Йорке демонстранты из правозащитных групп собрались у отеля Trump International Hotel and Tower на 5-й авеню с плакатами “Мы защищаем нас” и “Господин президент, как долго женщины должны ждать свободы?”.

В столице США, в Вашингтоне, участницы Женского марша провели демонстрацию возле Heritage Foundation, правого аналитического центра, выступающим за Project 2025;. Они держали плакаты “Женщины, ведущие себя хорошо, не творят историю”, “Вы никогда не одиноки”, “Где моя свобода, когда у меня нет выбора?” и скандировали: “Мы верим, что победим!” и держали другие плакаты с надписью:

Демонстранты возле Space Needle в Сиэтле пришли с плакатами “Марш и митинг в знак протеста против Трампа и двухпартийной военной машины”, “Создавайте народное движение и боритесь с войной, репрессиями и геноцидом!”

В среду вечером, 6 ноября, Однако в 2024 году, несколько десятков человек собрались в Harvey Milk Plaza в среду вечером; небольшая демонстрация прошла в Калифорнийском университете в Беркли, и около 100 человек прошли маршем по улицам Сан-Хосе.