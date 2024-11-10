Избранный президент Дональд Трамп заявил, что готов внести масштабные изменения уже в первый день своего пребывания в Белом доме. Своими первыми шагами он обозначил ужесточение миграционной политики, амнистию для участников штурма Капитолия и отмену ключевых инициатив Байдена.

Закрытие границ и массовая депортация

Трамп обещает начать крупнейшую в истории программу депортации нелегальных мигрантов, ссылаясь на необходимость защитить города и приграничные районы от “вторжения”. Он также планирует использовать старые законы, чтобы ускорить процесс и мобилизовать дополнительные силы на границе.

Амнистия для участников штурма Капитолия

Более 1500 человек были обвинены в участии в беспорядках 6 января 2021 года, и Трамп намерен амнистировать “большинство из них”. Он назвал этих участников “невероятными патриотами” и заявил, что прекратит ведущиеся в их отношении дела в первый же день.

Реформа федерального правительства и борьба с “глубинным государством”

Трамп планирует масштабное сокращение сотрудников федеральной администрации, включая увольнение тысяч работников, которых он считает нелояльными. Для этого он хочет восстановить “Schedule F” — приказ, позволяющий уволить множество “карьерных” работников, заменив их на лояльных к его администрации людей.

Отмена экологической политики Байдена и развитие добычи нефти и газа

На первый день Трамп обещает активизировать добычу нефти и газа, включая арктические территории, и отменить экологические инициативы, направленные на снижение выбросов углерода и развитие “зеленой” энергетики.

Новые импортные пошлины

Трамп готов ввести высокие пошлины на импорт, особенно на товары из Китая и Мексики, чтобы поддержать американское производство и сократить дефицит. Он считает это шагом к защите национальной экономики.

Завершение конфликта на Украине

Трамп обещает “однодневное” урегулирование конфликта на Украине через прямые переговоры с лидерами России и Украины, полагая, что его подход поможет достичь долгожданного мира.

Эти амбициозные обещания, заявленные Трампом на первый день в Белом доме, станут основой его попытки провести радикальные преобразования и восстановить политику “Америка прежде всего”.